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Финансист спрогнозировал курс рубля на конец лета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Курс российской национальной валюты может сместиться к отметке 65 рублей за доллар до конца лета, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

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При этом в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться вблизи отметки 63 рубля за доллар, уточнил финансист.

По его словам, динамика рубля во многом будет зависеть от итогов заседаний трех центральных банков, которые состоятся в конце июля: Банка России, Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центробанка.

«Основной фактор, который может изменить расклад сил — еще более мягкая позиция ведущих центробанков в отношении дальнейших монетарных курсов, что может способствовать возобновлению роста валют развивающихся стран», — сказал Поддубский, его цитирует «Российская газета».

Речь идет о том, что российский Центробанк впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5% годовых. Похожим образом поступили в ФРС США и ЕЦБ — регуляторы сохранили ставки на прежнем уровне в 2,25–2,5% и 0% годовых соответственно.

Ранее в июле экономисты назвали идеальный момент для покупки валюты. Он, возможно, появится во второй половине июля – начале августа.

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