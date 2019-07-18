Как на качелях: рублю напророчили новый обвал

Аналитик польского банка PKO Ярослав Косатый, в свое время точно предсказавший ралли рубля в первом полугодии, ныне предрекает обвал российской валюты. По его прогнозу рубль может потерять почти 10% до конца года, то есть вновь опуститься к отметке в 70 рублей за доллар. В то же время большинство экспертов настроены к рублю более оптимистично, что может стать хорошим знаком для российских туристов в сезон отпусков. Подробности — в материале «Известий».

Путь к укреплению

В первом полугодии российский рубль считался лучшей валютой мира — по результатам на рынке. Перед Новым годом доллар касался отметки в 70 рублей, тогда как к концу июня американская валюта ослабла до 62 рублей. Преображение выглядело особенно убедительным на фоне обвала осени–зимы прошлого года.

Последнее проходило в условиях резко падающей цены на нефть. Баррель марки Brent c середины прошлого лета рухнул почти вдвое — с $86 до $50. Стоит, впрочем, отметить, что связь между курсом рубля и ценой на нефть стала куда менее явной, чем раньше, во многом благодаря бюджетному правилу. Несмотря на катастрофическое падение барреля, рубль опустился «всего» на четверть — что, конечно, очень много, но меньше, чем можно было ожидать в таких обстоятельствах.

рубль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

С начала года начался отскок, который можно было объяснить множеством факторов. Во-первых, Банк России перед Новым годом повысил ключевую ставку, что вызвало значительный приток интереса к российским активам у инвесторов. Впрочем, этот тренд был во многом нейтрализован общим оттоком капитала, который в первые пять месяцев увеличился почти вдвое к аналогичному периоду прошлого года и составил около $35 млрд.

Во-вторых, цена на нефть существенно подросла, увеличившись c $50 до $65 к середине года. Это позволило чуть ослабить давление на рубль. Кроме того, инвесторы воспряли духом, поняв, что нового раунда масштабных санкций против России ожидать не стоит, а отношения Москвы и ЕС и вовсе улучшаются, пусть и медленно.

Наконец, повышение ставки ФРС США в конце прошлого года оказалось на сегодняшний день последним. Более того, председатель ФРС Джером Пауэлл ясно и неоднократно давал понять, что больше увеличивать ставку не будет, при этом пытаясь выдержать давление со стороны Белого дома, где хотят видеть ставку еще ниже. Низкие ставки в США при прочих равных обычно означают укрепление валют развивающихся стран.

Это привело к массовой скупке инвесторами-нерезидентами российских ценных бумаг, в первую очередь облигаций федерального займа. Доля иностранных инвесторов среди всех держателей ОФЗ выросла с начала года до конца мая с 24 до 30%.

Факторы риска

По мнению Косатого, большая часть этих факторов со второй половины года начнет играть «в другие ворота». Главным условием снижения ослабления рубля он называет новое снижение ключевой ставки Банка России, ныне находящейся на уровне 7,5%. По оценке польского эксперта, соответствующее решение может быть принято уже на заседании совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике 27 июля. Наиболее вероятным он считает постепенное снижение ставки со стандартным шагом в 0,25 процентного пункта (25 базовых пунктов), но допускает и резкое сокращение — сразу на 50 базовых пунктов.

валюта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Косатый выделяет и другие угрозы рублю. Последний может стать жертвой общего бегства инвесторов из валют развивающихся стран, что может быть обусловлено очередным обострением торговой войны между США и Китаем, а также ухудшением и без того слабой экономической ситуации в еврозоне. Золотое правило мировых финансовых рынков состоит в том, что «в любой непонятной ситуации покупай доллар», то есть инвесторы при любых трудностях в глобальной экономике уходят в американские долговые обязательства и другие надежные активы США, жертвуя более рисковыми вложениями — даже если они заметно более доходны. Для России же Евросоюз является главным торговым партнером, так что трудности в Европе для нашего рынка и валюты — особенно актуальная тема.

Есть и вероятность, что задержка со снижением другой ставки — базовой ФРС — может стать причиной падения всех валют развивающихся рынков, а рубль, как росший быстрее остальных в прошлом полугодии, может понести самые тяжелые потери.

В целом, по оценке Косатого, доллар может подняться до 69 рублей. Из всех опрошенных Bloomberg аналитиков, представитель PKO оказался самым пессимистичным. Медианное значение, для сравнения, составляет 65 рублей за доллар. По сути, если прогноз Косатого сбудется, то российская валюта вернется к показателям начала года.

Прогнозы

Как рассказал «Известиям» персональный брокер ИК «Церих капитал менеджмент» Алексей Уразаев, в среднесрочной перспективе рублю может стать по-настоящему плохо при усилении санкционного режима в отношении России. «Рубль зависит от многих нерыночных факторов, — отметил он. — В условиях введения санкций на суверенный долг и/или санкций на госбанки страны мы сможем увидеть ослабление рубля на 10 и более процентов».

В то же время он отметил, что у рубля есть и явные преимущества, которые могут «выстрелить» в условиях роста геополитического напряжения. В частности, речь идет о государственном долге России, являющемся одним из самых маленьких в мире по отношению к ВВП. В 2019 году сумма внешнего и внутреннего долга была меньше 15%. По мнению Уразаева, в ситуации ухудшающейся мировой конъюнктуры рубль, вероятно, будет чувствовать себя лучше валют стран с большей долговой нагрузкой.

Если говорить о более краткосрочных делах, то на прошлой неделе Сбербанк улучшил свой прогноз по курсу рубля — до 62 рублей за доллар в среднем за III квартал и до 63 — за четвертый. В предыдущем прогнозе эти показатели составляли 65 и 66 рублей. В банке рассчитывают на снижение американских ставок, а также некоторое усиление притока капитала в ОФЗ.

рубль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Если ситуация с рублем в ближайшие месяцы стабилизируется, то это будет отличной новостью в первую очередь для российских туристов, у которых продолжается сезон отпусков, а значит, и растет спрос на валюту. В то же время экспортеры, вероятно, хотели бы видеть отечественную валюту послабее. С производством ситуация, впрочем, неоднозначная: в бесспорном выигрыше от слабого рубля находятся только сырьевые отрасли, остальные же довольно много всего закупают за рубежом — в первую очередь машины и оборудование.