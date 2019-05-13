Рубль берегут: россияне накопили пять миллиардов мелочью

Центробанк не чеканил в прошлом году монеты номиналом ниже рубля . В 2018-м в обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей , следует из данных регулятора за прошлый год. В пресс-службе Банка России «Известиям» сообщили, что этого достаточно для обеспечения наличных платежей . Более того, часть монет остается на руках у населения, не возвращаясь в оборот. По экспертной оценке, на сегодняшний день в карманах граждан могло осесть до 5 млрд рублей мелочью .

Мелочи хватает

В 2018 году, следует из данных Банка России, в обращении находились монеты достоинством в одну копейку на 72,8 млн, пятикопеечные – на 288,5 млн, монеты в 10 копеек составляли сумму чуть более 2,5 млрд, а 50 копеек – около 3,6 млрд рублей . Причем в сравнении с 2017-м этот показатель изменился на уровне статистической погрешности.

Монеты достоинством в одну и пять копеек Центробанк не чеканил с 2012 года . Об этом в 2013-м сообщал нынешний глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский, тогда занимавший пост первого зампреда ЦБ. Он же неоднократно, в том числе в интервью «Известиям», заявлял, что производство мелочи номиналом ниже рубля убыточно. Центробанк и Гознак не раскрывают стоимость производства монет, однако, по оценкам специалистов, она в несколько раз превышает номинал.

ЦБ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В 2018-м не чеканились уже и другие мелкие монеты до рубля , следует из комментария пресс-службы регулятора.

— В оборот выпущено достаточное количество монет, чтобы обеспечивать наличные платежи, — сообщили «Известиям» в пресс-службе.

В силу невысокого спроса на мелочь это логичный шаг, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

— В практике торговых предприятий уже давно принято округление как минимум до рубля. Кроме того, уверенно растет количество безналичных платежей . Эти обстоятельства снижают потребность в наличной мелочи, которая только занимает место в кошельках и карманах людей, — пояснил он «Известиям».

Как правило, граждане просто складируют дома мелкие монеты, оказавшиеся у них в руках, добавил эксперт.

— Определенная доля монет оседает на руках у граждан и не возвращается в оборот. В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям проводить работу с клиентами по сдаче монет в кассы кредитных организаций, что будет способствовать их возврату в оборот, — рассказали в пресс-службе ЦБ.

По оценке Сергея Суверова, в карманах россиян может оседать сумма, сопоставимая с двумя третями находящихся в обращении мелких монет. Исходя из этого, на руках у населения может находиться мелочь на сумму около 5 млрд рублей . Отказ от производства монет оборачивается для Центробанка экономией в миллиарды рублей. При этом люди, складируя мелочь дома, извлекают из личного оборота значительные суммы.

Естественная убыль

В 2008 году ЦБ обратился в Госдуму, Минфин и Национальный банковский совет с предложением отказаться от монет номиналом в одну и пять копеек. Но инициативу тогда не поддержали чиновники и законодатели, отметив, что мелкие деньги учитываются в ценах, особенно лекарств, и округление может быть болезненным для социально незащищенных слов населения. Кроме того, округление, посчитали представители законодательной и исполнительной властей, может разогнать инфляцию. Сейчас и сам ЦБ не собирается отказываться от обращения мелких денег.

монеты Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Присутствие в обороте монет ниже одного рубля необходимо в связи с тем, что цены на товары, в том числе такие социально значимые, как лекарства, тарифы на услуги, пенсии граждан, выражаются в рублях и копейках, — уточнили в пресс-службе Банка России.

В любом случае, по мнению экспертов, количество монет в обращении будет уменьшаться, причем естественным путем.

— Рост количества безналичных платежей будет сокращать использование наличных средств. В частности, можно говорить о снижении объема «мелких» денег. Безусловно, удобнее оплатить покупку картой и не получить «мелочь» в качестве сдачи, — полагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Согласен с коллегой и Сергей Суверов.

— Снижение количества мелких денег в обращении будет происходить не за счет того, что люди будут сдавать монеты. На это нужно потратить время и усилия, а некоторые банки и вовсе требуют комиссию за эту операцию. Специально изымать из оборота мелочь ЦБ также вряд ли будет. Поэтому, скорей всего, регулятор просто будет прекращать или сокращать производство новых мелких монет, — подчеркнул аналитик.

Что делать с мелочью?