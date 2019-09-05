Центробанк выпустил пять памятных монет

5 сентября Центробанк России выпускает в обращение пять памятных монет из разных серий. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Первые 5 тыс. серебряных монет номиналом в три рубля посвящены народной сказке Удмуртии «Охотник и змея». Монета выпускается в рамках серии «Легенды и сказки народов России». На одной стороне изображены герои произведения, а на другой — двуглавый орел, уточняет телеканал «360».

Две серебряные монеты номиналом в два рубля вошли в серию «Выдающиеся личности России». Обе выйдут тиражом 3 тыс. штук. Первая посвящена 100-летию со дня рождения конструктора оружия Михаила Калашникова, вторая — 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

Пятилетию ЕАЭС посвящена серебряная монета номиналом три рубля. Ее тираж составил 3 тыс. штук.

Последняя монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей выходит в серии «Древние города России» и посвящена Клину Московской области. Тираж — 5 млн штук. На оборотной стороне монет — рельефное изображение панорамы города, а вверху слева — герб, уточняет РИАМО.

28 августа Банк России выпустил памятную монету, приуроченную к 100-летнему юбилею Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) им. С.А. Герасимова.