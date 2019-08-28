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ЦБ выпустил трехрублевую монету к 100-летию ВГИКа

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Фото: cbr.ru
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Банк России выпустил 28 августа памятную монету, приуроченную к 100-летнему юбилею Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) им. С.А. Герасимова. Тираж составит 3 тыс. штук, сообщается на сайте регулятора.

Монета будет отливаться из серебра. Ее номинал составит 3 рубля, уточняет сайт aif.ru.

Юбилейная монета может быть использована для совершения наличных платежей на всей территории России, уточняет сайт kp.ru.

Оборотная сторона украшена рельефным изображением кинопленки и оператором с кинокамерой. Внизу выгравирована надпись «100 лет» и «ВГИК им. С.А. Герасимова».

Российский институт кинематографии был основан 1 сентября 1919 года. Он стал первым в мире государственным образовательным заведением по профессиональной подготовке актеров, режиссеров, операторов и художников.

В апреле 2013 года президент России Владимир Путин присвоил ВГИКу статус особо ценного объекта культурного наследия.

12 августа ЦБ РФ выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму «Бременские музыканты». Они относятся к серии «Российская (советская) мультипликация».

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