ЦБ выпустил памятные монеты «Бременские музыканты»

Банк России выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму «Бременские музыканты». Как сообщается на сайте ЦБ, они вышли в обращение в понедельник, 12 августа, и относятся к серии «Российская (советская) мультипликация».

Монеты изготовлены в трех вариантах. Серебряная монета номиналом три рубля выпущена тиражом в три тысячи штук.

«Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном (с цветным изображением) исполнении, тираж — 450 тыс. и 50 тыс. штук соответственно», — отметили в ЦБ.

Ранее в августе регулятор выпустил в обращение три памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии «Вооруженные силы Российской Федерации».