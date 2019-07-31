Центробанк выпустит три серебряные монеты серии «Вооруженные силы России»

Центробанк (ЦБ) 1 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии «Вооруженные силы Российской Федерации». Об этом сообщается в среду, 31 июля, на сайте Банка России.

На оборотной стороне одной монеты расположены изображения стратегического бомбардировщика, мобильного ракетного комплекса, атомной ракетной подводной лодки и стилизованных орбит электронов, на второй — эмблема соединений и воинских частей ядерного обеспечения, на третьей — изображение нарукавного знака 12-го Главного управления Минобороны России.

Тираж каждой из них составляет 5 тыс. экземпляров, уточняет RT.

12 марта ЦБ выпустил памятную монету номиналом 5 рублей из недрагоценного металла в честь ​пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Тираж составил 2 млн штук.