ЦБ пригрозил штрафами не успевшим подключиться к СБП банкам

В Центробанке России заявили, что к банкам, которые не успели вовремя подключиться к системе быстрых платежей (СБП), будут применяться установленные законом меры, в том числе штрафы. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

«Правилами платежной системы Банка России установлено, что все системно значимые кредитные организации должны подключиться к СБП до 1 октября текущего года. Сроки едины для всех участников финансового рынка. У участников рынка было достаточно времени для подключения к СБП к этому сроку», — отметили в регуляторе.

Ранее 5 сентября глава Сбербанка Герман Греф заявил, что госбанк не успеет подключиться к СБП в установленные сроки.

Система быстрых платежей, разработанная российским Центробанком, начала функционировать в 12 кредитно-финансовых учреждениях страны с 28 января. По словам советника председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации» Мурада Салихова, с помощью СБП граждане смогут быстро и без лишней комиссии переводить средства между счетами разных банков, а также отправлять деньги другим лицам в сторонние банки по номеру телефона.

Среди тех, кто сразу заявил о подключении к системе, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, банк «АК Барс», Тинькофф банк, Киви банк, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и некоторые другие.

На сегодняшний день в системе быстрых платежей россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей.