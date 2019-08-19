Тише вводишь: участники СБП начнут устанавливать тарифы за переводы в 2020-м

Банки-участники системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы , рассказали «Известиям» в кредитных организациях. Например, в Промсвязьбанке взимание платы сдвинули как минимум на 1 октября, хотя ранее планировали сделать это в июне. В Ак Барс банке могут не брать комиссию до Нового года. В большинстве других банков-участников системы вводить тарифы в ближайшие месяцы также не планируют . До 1 января переводы для самих финорганизаций бесплатны, но с 2020-го ЦБ начнет удерживать суммы за перечисления, вслед за регулятором комиссии введут и банки. Уже к 2021 году установленные ими максимальные тарифы достигнут уровня 0,5–1% , считают эксперты. В это же время плата за P2P-переводы в международных системах составит около 1,5%.

Отложили плату

Кредитные организации, которые присоединились к системе быстрых платежей ЦБ, не торопятся вводить комиссию для своих клиентов за денежные переводы. Это следует из ответов банков на соответствующие запросы «Известий».

Промсвязьбанк планировал ввести комиссию с 1 июня, об этом ранее писали «Известия». Однако до сих пор плата за переводы через СБП со счетов и дебетовых карт клиентов не взимается . Акция по бесплатным операциям будет действовать в банке до 30 сентября, а уровень тарифов после ее завершения пока обсуждается, рассказали в финансовой организации. Появление платных переводов в Ак Барс банке могут отложить с 1 октября на 1 января 2020-го , рассказал руководитель направления эквайринга и электронной коммерции банка Ильназ Ситдиков. Сейчас проводится дополнительный анализ рынка и изучаются различные финансовые модели: поскольку ЦБ до конца года не взимает комиссию с кредитных организаций, скорее всего, операции будут бесплатны и для клиентов , пояснил он.

В РНКО «Платежный центр» и Альфа-банке сообщили «Известиям», что до конца года комиссии введены не будут. В ВТБ и Тинькофф-банке также ответили, что на данный момент операции бесплатны и менять тарифы пока не планируется.

ком Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

О введении комиссии с 1 сентября 2019 года ранее сообщал Росбанк. В его пресс-службе подтвердили, что до этой даты переводы будут бесплатными , но о предполагаемых с осени расценках не сообщили. Пока комиссии за переводы действуют только в одной из ответивших финорганизаций — СКБ-банке , который входит в топ-100 по активам. Переводы до 6 тыс. рублей в день комиссиями не облагаются, а за операции свыше этой суммы взимается 1%, уточнили в пресс-службе. Средняя сумма перечислений составляет около 4 тыс. рублей, поэтому большинство из них бесплатны для клиентов, подчеркнули в СКБ-банке.

На вопросы о введении платы за перечисления в рамках сервиса не ответили пять банков, подключенных к СБП: «Открытие», Райффайзенбанк, банк «Юникредит», Газэнергобанк и Газпромбанк.

В ЦБ ранее отмечали, что решение по поводу установления комиссии для клиентов находится в компетенции банков, а не регулятора .

Справка «Известий» Система быстрых платежей ЦБ была запущена 28 января 2019 года. На данный момент к ней подключены 16 банков. Их клиенты-физлица могут бесплатно совершать мгновенные переводы друг другу по номеру телефона. В рамках платформы в этом году также планируется запустить переводы от физлиц в пользу организаций с помощью QR-кодов, а в следующем году — между юрлицами, писали ранее «Известия». За первые полгода существования СБП граждане перевели через платформу 15 млрд рублей.

До 10 рублей

Согласно тарифной сетке регулятора, комиссии за перевод денежных средств для банков-участников системы будут зависеть от суммы операции: от 50 копеек при перечислении до 1 тыс. рублей до 3 рублей при операции от 6 до 600 тыс. , рассказал президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. Комиссия будет взиматься как с банка клиента-отправителя, так и с банка клиента-получателя, то есть итоговая оплата в пользу ЦБ удваивается, подчеркнул он. Кредитные организации будут сами устанавливать размер платы для клиентов , отметил Василий Заблоцкий. Некоторые игроки начали вводить комиссии раньше, но массово тарифы за перевод появятся после Нового года , уверен он. По словам президента НФА, в период «привыкания» клиентов к СБП плата за услугу может привести к сокращению объема переводов.

ком Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В перспективе кредитные организации введут минимальные надбавки, учитывая социальный характер системы, разработанной ЦБ, считает Василий Заблоцкий. Вероятно, банки установят тарифы от 70 копеек до 3,5 рубля за операцию, ожидает он, но итоговое решение будет приниматься в соответствии с рыночной стоимостью и тарифами крупнейших банков .

Сейчас основная задача — популяризировать этот сервис, а введение комиссий может оттолкнуть клиентов, согласен директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. Скорее всего, в течение 2020 года кредитные организации либо вообще не будут взимать комиссии, либо они будут минимальными — сопоставимыми с тарифами Национальной системы платежных карт (НСПК) или немного превышающими этот уровень — всего 5–10 рублей за перевод, считает он.

В 2021 году, когда СБП приобретет популярность и укоренится в российской финансовой системе, банки начнут повышать сбор, ожидает эксперт. По его прогнозам, тарифы за перечисления через национальный сервис останутся на уровне 0,5–1%, тогда как средняя стоимость перевода через международные платежные системы — около 1,5%.