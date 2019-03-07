Ничего наличного: ЦБ хочет обязать банки включаться в систему быстрых платежей

Рынок банковских онлайн-трансакций вырос более чем на 100% за прошлый год. Порядка половины из них — переводы с карту на карту. Регулятор решил взять эту сферу под свой контроль и создал систему быстрых платежей, которая устранит сложности при перечислении средств на счета в другом банке. Она заработала в конце февраля, пока в усеченном формате. Изначально ЦБ не планировал заставлять банки пользоваться их разработкой, но потом настрой изменился. Без главного игрока на рынке p2p-переводов через систему пройдет в лучшем случае четверть переводов. Подробнее читайте в материале «Известий».

Одним махом

Центробанк обещал полностью запустить систему быстрых платежей (СБП) 28 февраля. До этого ее месяц тестировали на фокус-группах.

— Первый месяц работы системы позволил банкам провести оптимизацию процессов на своей стороне и осуществить подготовительные мероприятия для запуска сервиса срочных переводов в полномасштабном режиме. За это время было проведено несколько тысяч операций, — заявили в ЦБ. — Банки подтвердили работоспособность системы и интерес к ее дальнейшему развитию.

СБП, которая разрабатывалась с 2017 года, дает возможность клиентам банков мгновенно переводить средства без лишних движений — не нужно вводить данные карты получателя, счета и номер телефона одновременно. Для переводов внутри одного банка этого уже пару лет и так не требуется, но, чтобы перекинуть средства со счета в одном банке на счет в другом, эти данные зачастую запрашивают.

Система быстрых платежей нужна как раз для того, чтобы размыть границы между банками. Перевод можно провести, зная только номер телефона владельца карты. Пока система рассчитана на переводы между физическими лицами, впоследствии через нее можно будет перечислять деньги также юрлицам и госорганам.

Без былого энтузиазма

В 2019 году участие в СБП для финансовых организаций бесплатно. Предполагается, что регулятор начнет взимать комиссию в 1–6 рублей (то есть от 50 копеек до 3 рублей на один банк — комиссия делится между банком-отправителем и банком-получателем) в зависимости от суммы перевода с 2020 года. Такая комиссия, полагают в ЦБ, позволит сохранить адекватные цены на обслуживание для клиентов банков.

Впрочем, некоторые банки, подключившиеся к системе, уже ввели ограничения — например, по сумме бесплатного перевода, хотя ЦБ установил планку максимального перевода в 600 тыс. рублей. На вопросы о том, сколько еще комиссия с их стороны будет оставаться на нулевой, отвечают уклончиво. Пока остается открытым и вопрос, изменятся ли комиссии со стороны банков, когда они начнут отчислять деньги оператору СБП.

О готовности присоединиться к системе сразу после запуска заявляли 11 банков и одна расчетная небанковская организация, в будущем — еще сорок. Однако к моменту X о готовности запустить мгновенные денежные переводы заявили только четыре участника — Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Росбанк и СКБ-Банк. Остальные, как пообещали регулятор и ряд банков, будут внедрять ее поэтапно — кто-то сначала открывает возможность приема перевода в рамках СБП, а кто-то включил в нее отдельную категорию клиентов.

Под одну гребенку

— Отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке и доходность от таких платежей, и это серьезное препятствие для развития конкуренции на рынке платежей и для доступности финансовых услуг для населения, — с таким заявлением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце февраля.

Изначально речь шла о том, что подключение к СБП будет добровольным — видимо, рассчитывая, что все банки сами захотят стать ее частью. Но этого не произошло. Теперь регулятор намерен сделать участие в системе обязательным абсолютно для всех финансовых организаций.

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что это коснется и «социально значимых» банков. Конкретных имен не называла, но, очевидно, вставила шпильку в адрес Сбербанка — он присоединяться к СБП не намерен, во всяком случае пока. Конечно, банк готов к любому сценарию развития ситуации, подчеркивал Герман Греф. Но насильное подключение к системе там считают противоречащим принципам рыночной экономики.

Тем временем законопроект, которым вводится обязательное подключение к СБП, уже внесен на рассмотрение Госдумы. Регулятор рассчитывает, что нижняя палата парламента примет его в текущую весеннюю сессию.

Лидер — не значит монополист

Именно Сбербанк стал первым игроком на рынке p2p-переводов в 2011 году. Банк сделал ставку на то, что лучший способ упростить жизнь клиентам, которые всё чаще отказываются от операций с наличными, — перенести все функции в смартфон. Кроме того, он поставил задачу упростить процесс, чтобы людям больше не пришлось путаться в бумажках с реквизитами.

Речь о приложении «Сбербанк Онлайн». Помимо этого, банк предоставил возможность перевода по СМС. Между картами Сбербанка переводы бесплатные, если их владельцы зарегистрированы в одном регионе — в обратном случае нужно оплатить комиссию. Постепенно она будет снижаться, а потом и вовсе будет отменена, пообещал Герман Греф в феврале.

— Пакеты (предполагающие снижение комиссии за переводы. — «Известия»), допустим, мы сейчас приняли для крупных партнеров, то есть наши крупные работодатели, наши партнеры, зарплатники — все комиссии полностью отменены, — подчеркнул он.

Сейчас система быстрых платежей есть не только у Сбера, но и, например, у Visa (в ней работают ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф банк и «Хоум кредит») и Mastercard (Райффайзенбанк и Сургутнефтегазбанк). Но Сбербанк в этой части остается абсолютным лидером.

За прошлый год число пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» увеличилось на 47% и превысило 40 млн человек, заявляли в Сбербанке в ноябре. В среднем за день они совершают свыше 15,3 млн операций. За год этот показатель вырос на 74%. Почти половина операций — как раз p2p-переводы, и здесь тоже был зафиксирован колоссальный рост в 85%.

Вместе с аудиторией растут и возможности — в прошлом году, например, Сбер допустил к переводу денег по номеру телефона Тинькофф и Совкомбанк. Не исключено, что партнеров станет больше. Как и клиентов — их число на фоне цифровизации явно росло не по старой памяти (учитывая, что «старая память» в данном случае — сберкассы с хамством в многочасовых очередях).

Поймали волну

В 2017 году, по данным экспертов консалтинговой компании Frank Research Group, cегмент p2p вырос на 77%. По подсчетам Центробанка, тогда объем денежных переводов по картам составил 19 трлн рублей. Только за первое полугодие 2018-го этот показатель составил 19,2 трлн рублей.

По прогнозам председателя ассоциации «Электронные деньги» Виктора Достова, за первый год через СБП может пройти переводов на 5–10 трлн рублей. Очевидно, что с абсолютным лидером рынка цифры были бы на порядок выше.

— Знаете, я уже много раз говорил: нам интересно поддержание конкурентных условий. Нам никто не подарил эту систему [p2p-переводов], — заявляет Герман Греф. — Мы, собственно, изобрели ее, внедрили. И мне не кажется оптимальной такая квазиконкуренция с помощью регулятора.