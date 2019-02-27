Два крупных банка могут подключиться к сервису переводов Сбербанка

Два крупных банка — «Хоум Кредит» и «Зенит» — интересуются подключением к сервису мгновенных переводов по номеру телефона Сбербанка.

В «Хоум Кредите» заявили, что сроки реализации и прочие параметры проекта в настоящее время оцениваются. Директор по развитию розничного бизнеса банка «Зенит» Михаил Воронько сообщил «Известиям», что кредитная организация также рассматривает возможность взаимодействия с системой переводов госбанка. Платформа также интересна и сервису электронных платежей «Яндекс.Деньги», рассказали в компании.

Крупнейший госбанк сейчас выступает абсолютным монополистом на рынке переводов, его доля превышает 50%. Однако существенную конкуренцию ему призвана составить система быстрых платежей (СБП) Центробанка — 28 февраля она заработает в полном масштабе. К ней уже готовы подключиться около 100 финансовых организаций.

Сейчас ЦБ с кредитных организаций не берет плату за перечисление денег, поэтому и они не начисляют комиссию клиентам. Однако уже с 1 июня некоторые банки могут начать взимать плату за переводы через СБП, хотя регулятор по-прежнему ее брать не будет.

От растущей конкуренции Сбербанка с СБП регулятора конечные потребители только выиграют, поскольку такая ситуация будет способствовать снижению комиссий за пересылку денег, заявил глава ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.

Подробнее — в материале «Известий»:

С Грефом пополам: конкуренция ЦБ и Сбербанка вышла на новый уровень