С Грефом пополам: конкуренция ЦБ и Сбербанка вышла на новый уровень

Еще два крупных банка — «Хоум Кредит» и «Зенит» — интересуются подключением к сбербанковской системе денежных переводов физлиц по номеру телефона . Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях. Возможность присоединения к этой платформе оценивают и в компании «Яндекс.Деньги». Крупнейший госбанк сейчас выступает абсолютным монополистом на рынке переводов, его доля превышает 50%. Однако существенную конкуренцию ему призвана составить система быстрых платежей (СБП) Центробанка — завтра она заработает в полном масштабе. К ней уже готовы подключиться около 100 финансовых организаций. От растущей конкуренции Сбербанка с СБП регулятора конечные потребители только выиграют, поскольку такая ситуация будет способствовать снижению комиссий за пересылку денег, уверены эксперты.

Сбербанком единым

Противостояние между системой быстрых платежей ЦБ и сервисом мгновенных переводов по номеру телефона Сбербанка нарастает. Крупнейший госбанк отказался подключаться к СБП именно по причине того, что у него есть своя аналогичная платформа. «Нам никто не подарил эту систему, мы, собственно, изобрели ее и первыми внедрили. Мне не кажется оптимальной такая искусственная квазиконкуренция с помощью регулятора», — говорил в Давосе глава Сбербанка Герман Греф. Сейчас сервис госбанка действует для его клиентов, а также для тех, кто пользуется услугами Тинькофф банка, Совкомбанка, ритейлера «Связной-Евросеть» и платежного сервиса Web Money.

Однако еще две кредитные организации — «Хоум Кредит» и «Зенит» — интересуются системой Сбербанка, рассказали там «Известиям». В «Хоум Кредите» заявили, что сроки реализации и прочие параметры проекта в настоящее время оцениваются. Директор по развитию розничного бизнеса банка «Зенит» Михаил Воронько сообщил «Известиям», что кредитная организация также рассматривает возможность взаимодействия с системой переводов госбанка. Его платформа интересна и сервису электронных платежей «Яндекс.Деньги», рассказали в компании.

Хоум Кредит Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В пресс-службе Сбербанка не ответили на вопросы «Известий» о переговорах с этими или какими-либо другими структурами.

При этом в банке «Открытие» «Известиям» сообщили, что у них была идея подключиться к системе Сбербанка. По словам замдиректора департамента эквайринга кредитной организации Александра Дынина, в «Открытии» изучили технологию и юридические аспекты присоединения к ней, но на настоящий момент не видят для этого возможности, ресурсов и целесообразности. При этом вопрос подключения к СБП Центробанка активно прорабатывается, и именно через нее планируется в ближайшее время предоставить клиентам услугу по переводу денег.

Сбербанк практически монополист на рынке переводов между гражданами, отметил председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. Он оценил долю государственной финансовой организации более чем в 50%.

Комиссионный вопрос

Система быстрых платежей ЦБ в пилотном режиме была запущена 28 января в 12 крупнейших банках. Завтра она заработает в полном масштабе. Подключиться к ней планируют еще около 100 банков, заявляли ранее в Национальной системе платежных карт.

В пресс-службе ЦБ не ответили на вопросы «Известий» об итогах работы СБП в тестовом режиме. В пресс-службах кредитных организаций рассказали, что за прошедший пилотный месяц работы каких-то значимых инцидентов зафиксировано не было. На старте присутствовали некоторые сложности, уточнили в пресс-службе «Платежного центра», однако это нормально для запуска систем «такого масштаба и в такие сжатые сроки» , добавили там. Пока к платформе подключено не так много банков, поэтому потенциально на СБП придется не более пятой части от оборота Р2Р-переводов и рублевых платежей, добавили в Промсвязьбанке.

Сейчас ЦБ с кредитных организаций не берет плату за перечисление денег, поэтому и они не начисляют комиссию клиентам. Однако уже с 1 июня некоторые банки могут начать взимать плату за переводы через СБП, хотя регулятор по-прежнему ее брать не будет. Такую возможность рассматривают в Росбанке, банке «Ак Барс» и Промсвязьбанке. В последнем уточнили, что с кредитных карт будут брать плату и до 1 июня.

сбербанк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Для конкуренции с СБП Сбербанку придется учитывать размер комиссии системы Центробанка и, возможно, снижать свою , отметил Виктор Достов. Сейчас госбанк берет 1–1,5% от суммы перечисления, если деньги уходят с карты, выданной в одном регионе России, на карту, оформленную в другом. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов ранее заявлял, что банк планирует постепенно снижать размер комиссии.

По мнению Виктора Достова, от растущей конкуренции системы Сбербанка с СБП регулятора конечные потребители только выиграют, поскольку такая ситуация будет способствовать снижению комиссий за пересылку денег. В дальнейшем нынешнее противостояние, по его словам, может развиваться по различным сценариям: обе системы продолжат существовать параллельно, конкурируя друг с другом, либо найдут точки взаимодействия — например, путем партнерства или же полного объединения.

Сбербанку в конечном счете придется подключиться к СБП, считает Евгений Надоршин. При этом он напомнил, что рынок переводов не ограничивается исключительно банками — свои системы переводов есть на телекоммуникационном рынке, на рынке e-commerce, электронных кошельков.