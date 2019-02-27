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С Грефом пополам: конкуренция ЦБ и Сбербанка вышла на новый уровень

Пока регулятор создает систему моментальных переводов, аналогичный сервис госбанка привлекает новых участников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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С Грефом пополам: конкуренция ЦБ и Сбербанка вышла на новый уровень
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2019-02-26 15:52:58
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Еще два крупных банка — «Хоум Кредит» и «Зенит» — интересуются подключением к сбербанковской системе денежных переводов физлиц по номеру телефона. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях. Возможность присоединения к этой платформе оценивают и в компании «Яндекс.Деньги». Крупнейший госбанк сейчас выступает абсолютным монополистом на рынке переводов, его доля превышает 50%. Однако существенную конкуренцию ему призвана составить система быстрых платежей (СБП) Центробанка — завтра она заработает в полном масштабе. К ней уже готовы подключиться около 100 финансовых организаций. От растущей конкуренции Сбербанка с СБП регулятора конечные потребители только выиграют, поскольку такая ситуация будет способствовать снижению комиссий за пересылку денег, уверены эксперты.

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Противостояние между системой быстрых платежей ЦБ и сервисом мгновенных переводов по номеру телефона Сбербанка нарастает. Крупнейший госбанк отказался подключаться к СБП именно по причине того, что у него есть своя аналогичная платформа. «Нам никто не подарил эту систему, мы, собственно, изобрели ее и первыми внедрили. Мне не кажется оптимальной такая искусственная квазиконкуренция с помощью регулятора», — говорил в Давосе глава Сбербанка Герман Греф. Сейчас сервис госбанка действует для его клиентов, а также для тех, кто пользуется услугами Тинькофф банка, Совкомбанка, ритейлера «Связной-Евросеть» и платежного сервиса Web Money.

Однако еще две кредитные организации — «Хоум Кредит» и «Зенит» — интересуются системой Сбербанка, рассказали там «Известиям». В «Хоум Кредите» заявили, что сроки реализации и прочие параметры проекта в настоящее время оцениваются. Директор по развитию розничного бизнеса банка «Зенит» Михаил Воронько сообщил «Известиям», что кредитная организация также рассматривает возможность взаимодействия с системой переводов госбанка. Его платформа интересна и сервису электронных платежей «Яндекс.Деньги», рассказали в компании.

Хоум Кредит
«Хоум Кредит» банк
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В пресс-службе Сбербанка не ответили на вопросы «Известий» о переговорах с этими или какими-либо другими структурами.

При этом в банке «Открытие» «Известиям» сообщили, что у них была идея подключиться к системе Сбербанка. По словам замдиректора департамента эквайринга кредитной организации Александра Дынина, в «Открытии» изучили технологию и юридические аспекты присоединения к ней, но на настоящий момент не видят для этого возможности, ресурсов и целесообразности. При этом вопрос подключения к СБП Центробанка активно прорабатывается, и именно через нее планируется в ближайшее время предоставить клиентам услугу по переводу денег.

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Сбербанк практически монополист на рынке переводов между гражданами, отметил председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. Он оценил долю государственной финансовой организации более чем в 50%. 

Комиссионный вопрос

Система быстрых платежей ЦБ в пилотном режиме была запущена 28 января в 12 крупнейших банках. Завтра она заработает в полном масштабе. Подключиться к ней планируют еще около 100 банков, заявляли ранее в Национальной системе платежных карт. 

В пресс-службе ЦБ не ответили на вопросы «Известий» об итогах работы СБП в тестовом режиме. В пресс-службах кредитных организаций рассказали, что за прошедший пилотный месяц работы каких-то значимых инцидентов зафиксировано не было. На старте присутствовали некоторые сложности, уточнили в пресс-службе «Платежного центра», однако это нормально для запуска систем «такого масштаба и в такие сжатые сроки», добавили там. Пока к платформе подключено не так много банков, поэтому потенциально на СБП придется не более пятой части от оборота Р2Р-переводов и рублевых платежей, добавили в Промсвязьбанке.

Сейчас ЦБ с кредитных организаций не берет плату за перечисление денег, поэтому и они не начисляют комиссию клиентам. Однако уже с 1 июня некоторые банки могут начать взимать плату за переводы через СБП, хотя регулятор по-прежнему ее брать не будет. Такую возможность рассматривают в Росбанке, банке «Ак Барс» и Промсвязьбанке. В последнем уточнили, что с кредитных карт будут брать плату и до 1 июня.

сбербанк
сбербанк онлайн телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Для конкуренции с СБП Сбербанку придется учитывать размер комиссии системы Центробанка и, возможно, снижать свою, отметил Виктор Достов. Сейчас госбанк берет 1–1,5% от суммы перечисления, если деньги уходят с карты, выданной в одном регионе России, на карту, оформленную в другом. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов ранее заявлял, что банк планирует постепенно снижать размер комиссии.

По мнению Виктора Достова, от растущей конкуренции системы Сбербанка с СБП регулятора конечные потребители только выиграют, поскольку такая ситуация будет способствовать снижению комиссий за пересылку денег. В дальнейшем нынешнее противостояние, по его словам, может развиваться по различным сценариям: обе системы продолжат существовать параллельно, конкурируя друг с другом, либо найдут точки взаимодействия — например, путем партнерства или же полного объединения.

Сбербанку в конечном счете придется подключиться к СБП, считает Евгений Надоршин. При этом он напомнил, что рынок переводов не ограничивается исключительно банками — свои системы переводов есть на телекоммуникационном рынке, на рынке e-commerce, электронных кошельков.

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