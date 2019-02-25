Легкости перевода: россияне стали вдвое чаще использовать онлайн-тразакции

Россияне стали чаще перечислять друг другу деньги, но меньшими суммами. Число таких транзакций в 2018 году увеличилось на 110%, а средний размер онлайн-перевода между физлицами снизился на 3% и составил 6,7 тыс. рублей, подсчитали «Известия» на основе данных банков из топ-30 и платежного сервиса «Яндекс.Деньги». Подавляющая доля переводов осуществляется с помощью смартфонов: в прошлом году она составила примерно 78%. Эксперты видят в этом риски и предупреждают о возможности передачи вирусных программ при пересылке — в прошлом году с этим столкнулось около 1 млн человек. Представители банков полагают, что число переводов будет расти и дальше, а запуск системы быстрых платежей ускорит переход клиентов в цифровые услуги.

Меньше, но чаще

Средний размер P2P-перевода в России в 2018-м составил 6,7 тыс. рублей, что примерно на 3% меньше, чем годом ранее. Одновременно с этим количество переводов увеличилось более чем вдвое — на 110%, следует из данных, предоставленных «Известиям» банками из топ-30 и сервисом «Яндекс.Деньги». Выросло не только число тех, кто пользуется онлайн-банкингом, но и среднее количество переводов на одного человека, отметили в «Яндекс.Деньги». Если в 2017 году на пользователя приходилось в среднем шесть переводов, то в 2018-м уже 6,7. По данным ЦБ, за 10 месяцев прошлого года общий объем P2P-переводов составил рекордные 19 трлн рублей, что превышало показатель всего предыдущего года.

Число переводов в разных регионах растет неравномерно. На первом месте сейчас находится Дальний Восток. Темпы прироста здесь составили уже 47%, а средний размер перевода — 2571 рубль. Рост в 29% показали Сибирский и Уральский федеральные округа, размер «среднего чека» у них также сопоставим — 2306 и 2330 рублей соответственно. Самый маленький перевод — 2411 рублей — показал Северо-Кавказский округ. Количество перечислений за прошлый год в этом регионе выросло на 28%. Лидируют же по «среднему чеку» Центральный федеральный округ (3319 рублей) и Северо-Запад (3028 рублей).

У банков данные по среднему размеру перевода значительно выше — 10,7 тыс. рублей. При этом в 2018 году он снизился на 6,5%. Согласно статистике, перечисления с карты на карту чаще делают мужчины, рассказали «Известиям» в банке «Русский стандарт». Женщины чаще всего переводят деньги женщинам — 35% от общего количества сделанных переводов. У сильного пола число получателей-женщин составляет только 22%.

Всё чаще россияне отправляют деньги с помощью смартфонов — количество таких переводов в «Яндекс.Деньги» выросло с 19 до 34%, а доля перечислений с компьютеров уменьшилась с 81 до 66%. В банках, согласно предоставленным данным, через телефоны совершается подавляющее большинство онлайн-переводов. Средний показатель их доли в общем количестве онлайн-переводов в 2018 году составил 78%.

Удобные и простые решения для перечисления средств часто используются для отмывания и обналичивания «грязных» денег. Существуют проверенные схемы, когда один пользователь со своего счета отправляет маленькие суммы большому количеству других. Те, в свою очередь, снимают и возвращают эти деньги отправителю, получая вознаграждение за труды. Активно используются переводы и для уклонения от налогов: самозанятые граждане и предприниматели получают оплату за свою работу неофициальным способом и нигде ее не декларируют. Популярны онлайн-переводы и среди россиян, сдающих в аренду недвижимость без договора, — в таком случае они также уклоняются от уплаты налогов. На вопросы «Известий» о возможных планах по усилению контроля за перечислениями граждан в пресс-службе Банка России не ответили.

Абсолютная доминанта

В сегменте онлайн-переводов смартфоны доминируют по многим причинам, в том числе по удобству и безопасности, указал председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев подтвердил, что современные финансовые приложения для онлайн-платежей со смартфонов действительно достаточно безопасны, в некоторых из них уже встроены защитные решения.

Однако всё чаще, по его словам, злоумышленники пытаются украсть деньги пользователей с помощью так называемых банковских троянцев, которые выманивают учетные данные пользователей — логин и пароль. Например, в 2018 году большую известность получил троянец Asacub, который распространялся через фишинговые SMS-сообщения с предложением посмотреть фото или MMS по ссылке. По данным компании, с этим вирусом в прошлом году столкнулось порядка 1 млн пользователей по всему миру.

Из всех нападений мошенников на граждан в прошлом году пятая часть приходилась именно на мобильные устройства, уточнил директор исследовательского центра компании Digital Security Дмитрий Евдокимов. По его мнению, количество таких атак будет расти и дальше, так как смартфоны активно интегрируются в рабочую и личную жизнь.

Однако более 80% хищений денежных средств у граждан все-таки производится с использованием методов социальной инженерии, подчеркнул замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин. При этом вредоносное программное обеспечение либо не используется вообще, либо участвует только на одном из этапов хищения. Преступники активно используют фишинг и вишинг (телефонное мошенничество). Применяются всё более сложные многоступенчатые схемы социальной инженерии с использованием приватной информации клиентов банков: данные паспорта, банковской карты, даже состояние счета клиента. Также они используют перевыпуск SIM-карт и такой несложный технический прием, как подмена исходящего номера телефона.