Греф рассказал о дальнейшей работе на посту главы Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что обсуждение его дальнейшей работы на данном посту, в частности продление контракта, займет несколько месяцев.

По его словам, Центробанк как главный акционер и другие миноритарии решат этот вопрос до конца текущего года. «Я думаю, мы сможем понять (за это время. — Ред.), хотите ли вы, наши акционеры, иметь меня в качестве главы банка. Мы можем обсудить, сколько времени еще (буду занимать этот пост. — Ред.) и каковы условия моего контракта», — цитирует Грефа «Интерфакс».

Глава Сбербанка отметил, что для него важна поддержка акционеров и их видение его дальнейшей работы на этом посту.

Герман Греф возглавил банк в октябре 2007 года, придя на этот пост с должности главы Минэкономразвития России. В 2015 году акционеры продлили его полномочия до ноября 2019 года. 8 февраля президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие банковской системы.