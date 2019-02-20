Греф спрогнозировал снижение уровня инфляции во второй половине года

Во второй половине 2019 года уровень инфляции в России должен снизиться, за ней начнется снижение ставок по ипотеке, сообщил журналистам в среду, 20 февраля, глава Сбербанка Герман Греф.

«Во второй половине года инфляция должна пойти вниз, и за ней пойдут ставки вниз. Но прогнозировать я пока не могу», — приводит слова финансиста «РИА Новости».

После послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию Греф назвал хорошим решением продление льготной ипотеки на весь срок кредита для семей с детьми, отмечает ТАСС.

Глава ВТБ Андрей Костин добавил, что ставки по ипотечным кредитам в России достигнут 8%. Речь идет о перспективе 2–3 лет, уточнил он.

Ранее в среду президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ страны двигаться в сторону снижения ипотечных ставок сначала до 9%, а затем до 8%. Также российский лидер предложил погасить из федерального бюджета 450 тыс. рублей из ипотечного кредита семей, в которых рождается третий и последующий ребенок. Эту меру он поручил ввести задним числом — с 1 января 2019 года.