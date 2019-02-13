Льготную ставку для семей с детьми могут продлить на весь период ипотеки

Правительство России разрабатывает законопроект, который позволит продлить действие льготной ипотечной ставки в 6% для семей с двумя и более детьми на весь период кредитования. Об этом 13 февраля заявил министр труда Максим Топилин на форуме «Здоровое общество. На пути к цели: 80+».

«Новелла будет заключаться в том, что если сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется максимум на восемь лет при рождении вторых и третьих детей, то этот порог будет снят, то есть на весь срок ипотечного кредита будет льготироваться ипотечная ставка», — приводит «Интерфакс» слова Топилина.

Вместе с тем глава Минтруда признал, что в регионах РФ программа льготного кредитования еще не совсем обрела реальные темпы, а в целом по стране ипотечные кредиты «немножечко подросли». Топилин подчеркнул, что новые поправки станут реальным стимулом, поскольку семьи тратят 90% материнского капитала на погашение ипотечного кредита или приобретение жилья.

12 февраля в ходе встречи с представителями общественности в Татарстане президент России Владимир Путин пообещал, что в дальнейшем банковские ставки по ипотеке будут снижаться, и отметил, что сейчас нет оснований полагать, что будет как-то иначе.