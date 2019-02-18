Прямой эфир

Банки попросили сделать доступнее ипотеку для семей с детьми

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сразу несколько крупных банков обратились в Минфин с просьбой улучшить условия льготной ипотеки для семей с детьми, чтобы сделать ее более доступной. Об этом рассказали «Известиям» в крупнейших кредитных организациях страны.

Спрос нормальный: власти не планируют субсидировать ипотеку
При ставке 11% россияне не перестанут оформлять кредиты на жилье

Так, среди предлагаемых банками мер — выдавать так называемую детскую ипотеку не только на новостройки, но и на вторичное жилье, а также снизить первоначальный взнос по таким займам. 

Однако в пресс-службе российского финансового ведомства «Известиям» сообщили, что распространение этой льготной программы на вторичное жилье сейчас не рассматривается. 

Как отмечают эксперты, пока льготная ипотека, предоставляемая семьям с детьми, не повлияла ни на рынок жилищных ссуд, ни на демографию: в 2018 году было выдано всего 4,5 тыс. таких кредитов. Распространение программы на вторичный рынок приведет к дополнительным расходам для государства, добавляют аналитики. 

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 19 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аналитик объяснил места в рейтинге комфортных регионов России
Льготную ставку для семей с детьми могут продлить на весь период ипотеки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017