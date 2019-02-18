Банки попросили сделать доступнее ипотеку для семей с детьми

Сразу несколько крупных банков обратились в Минфин с просьбой улучшить условия льготной ипотеки для семей с детьми, чтобы сделать ее более доступной. Об этом рассказали «Известиям» в крупнейших кредитных организациях страны.

Так, среди предлагаемых банками мер — выдавать так называемую детскую ипотеку не только на новостройки, но и на вторичное жилье, а также снизить первоначальный взнос по таким займам.

Однако в пресс-службе российского финансового ведомства «Известиям» сообщили, что распространение этой льготной программы на вторичное жилье сейчас не рассматривается.

Как отмечают эксперты, пока льготная ипотека, предоставляемая семьям с детьми, не повлияла ни на рынок жилищных ссуд, ни на демографию: в 2018 году было выдано всего 4,5 тыс. таких кредитов. Распространение программы на вторичный рынок приведет к дополнительным расходам для государства, добавляют аналитики.

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