Аналитик объяснил места в рейтинге комфортных регионов России

Рейтинг регионов с самым высоким качеством жизни за 2018 год, который возглавили Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье, не является чем-то неожиданным, заявил ведущий сотрудник Центра анализа и доходов Сергей Тер-Акопов.

«По Москве, Московской области и Петербургу все более-менее понятно. В Москве самая низкая бедность, инфраструктура лучше всего развита, достаточно низкая безработица, поскольку рынок труда очень большой», — сказал он телеканалу РЕН ТВ.

Что касается Забайкалья и Тывы, которые замкнули список, эксперт пояснил, что эти регионы по всем показателям всегда самые худшие на протяжении многих лет: высокий уровень преступности и «безумнейшая» бедность.

«У нас страна очень большая. Не только население неравномерно распределено. То есть в Москве живет больше людей, туда все стремятся приехать, выше финансирование. Есть регионы, которые всегда отстают, куда особо не вкладывают и откуда все пытаются уезжать и куда приезжает не много населения», — подытожил он.

Рейтинг наиболее комфортных для жизни регионов представила медиагруппа МИА «Россия сегодня». Помимо Москвы, Петербурга и Подмосковья, в десятку лучших вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Липецкая и Калининградская области.