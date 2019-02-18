Эксперты назвали регионы с самым высоким качеством жизни

Эксперты в рамках седьмого по счету исследования назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году.

Как и ожидалось, рейтинг возглавили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. «Эта тройка возглавляет рейтинг уже в течение многих лет. Скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится», — отмечается в исследовании медиагруппы МИА «Россия сегодня».

В первую десятку рейтинга также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая область и Калининградская область. Эти регионы также не поменяли своих позиций с прошлого года.

Замкнули рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика и Тыва. Также в числе аутсайдеров республики — Ингушетия, Калмыкия, Алтай, Бурятия, а также Курганская область и Еврейская автономная область.

Среди регионов, которые улучшили свои показатели более чем на пять мест, Магаданская область (с 44 на 35 место), Амурская область (с 61 до 53 места), Оренбургская область (с 41 до 33 места), (Чукотский автономный округ (с 78 до 70 места), Северная Осетия – Алания (с 72 до 65 места), Сахалинская область (с 53 до 46 места) и Мурманская область (с 42 до 36 места).

Эксперты связали успех дальневосточных регионов с результатах действия федеральной программы. В последние годы в дальневосточных регионах развернуто активное строительство инфраструктурных и промышленных объектов.

Как сообщает «РИА Новости», при составлении рейтинга учитывались 70 показателей. В частности, рассматривались основные аспекты качества жизни: доходы населения, занятость, жилищные условия, безопасность, демография, обеспеченность социальной инфраструктурой, развитие экономики, развитие малого бизнеса, освоенность территории региона и состояние транспортной инфраструктуры. На основе этих факторов рассчитан рейтинговый балл, выступающий в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.

11 февраля был назван регион с самым доступным бензином — Ямало-Ненецкий автономный округ. Там на среднюю зарплату можно приобрести 2006 л в месяц.