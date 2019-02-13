Названы самые выгодные для арендодателей комнат города России

Специалисты портала «Мир квартир» провели исследование и составили рейтинг городов России, в которых выгоднее всего сдавать в аренду комнаты. На первом месте оказался Ульяновск, сообщает 13 февраля «Российская газета».

Среднюю стоимость комнаты в Ульяновске эксперты оценили в 451,4 тыс. рублей. При этом арендная ставка на такой вид недвижимости составляет в среднем 5,2 тыс. рублей, благодаря чему владелец может получать доход в размере 13,5% годовых. Это позволяет примерно за семь лет вернуть потраченную на приобретение комнаты сумму.

Второе и третье место рейтинга заняли Вологда и Курган, где арендные ставки позволяют получать ежегодно 13,4% и 12,9% от стоимости комнаты.

В десятку самых лучших для арендодателей городов также вошли Мурманск (12,8% годовых), Киров (12,6%), Тюмень и Брянск (по 12,4%), Московская область (12,2%), Смоленск и Архангельск (по 11,7%).

Ранее в феврале эксперты портала Domofond.ru назвали города, в которых сдача жилья в аренду приносит доход, близкий к месячной зарплате. Первые строчки занимают крымские Симферополь и Севастополь, где аренда однокомнатной квартиры покроет 79% и 69% средней зарплаты соответственно. Замыкает тройку курортный Сочи — аренда «однушки» принесет 62% от среднего оклада. В пятерку также вошли Махачкала (55%) и подмосковные Химки (55%).