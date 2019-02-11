Названы российские регионы с самым доступным бензином

Самый доступный бензин в России оказался в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Рейтинг.

Эксперты на основе данных Росстата рассчитали, какой объем бензина марки АИ-92 смогут приобрести жители различных регионов России на среднемесячную зарплату.

Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.

Лидером оказался Ямало-Ненецкий округ. Там на среднюю зарплату можно приобрести 2006 литров в месяц, пишет «РИА Новости».

Второе место у столицы, где можно купить 1699 л, на третьем — Ненецкий автономный округ (1588 л).

Также к регионам с доступным топливом отнесли Санкт-Петербург, Чукотку, Магаданскую и Сахалинскую области, Ханты-Мансийский АО, Коми, Камчатку, Якутию, Мурманскую область.

Самая низкая доступность бензина оказалась в республиках Северного Кавказа. В среднем по РФ можно приобрести 896 л на среднемесячную зарплату.

По итогам 2018 года бензин в России стал дороже на 9,4%.

5 февраля сообщалось, что цены на бензин и дизельное топливо снизились.

В настоящее время РФ занимает второе место по дешевизне бензина в Европе.