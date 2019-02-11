Прямой эфир
Сюжет:

Названы российские регионы с самым доступным бензином

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самый доступный бензин в России оказался в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Рейтинг.

Эксперты на основе данных Росстата рассчитали, какой объем бензина марки АИ-92 смогут приобрести жители различных регионов России на среднемесячную зарплату.

Налоговый пресс: сможет ли правительство удержать цены на бензин
Эксперты назвали причины вероятной дестабилизации топливного рынка

Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.

Лидером оказался Ямало-Ненецкий округ. Там на среднюю зарплату можно приобрести 2006 литров в месяц, пишет «РИА Новости».

Второе место у столицы, где можно купить 1699 л, на третьем — Ненецкий автономный округ (1588 л).

Также к регионам с доступным топливом отнесли Санкт-Петербург, Чукотку, Магаданскую и Сахалинскую области, Ханты-Мансийский АО, Коми, Камчатку, Якутию, Мурманскую область.

Самая низкая доступность бензина оказалась в республиках Северного Кавказа. В среднем по РФ можно приобрести 896 л на среднемесячную зарплату.

По итогам 2018 года бензин в России стал дороже на 9,4%.

5 февраля сообщалось, что цены на бензин и дизельное топливо снизились.

В настоящее время РФ занимает второе место по дешевизне бензина в Европе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России
Мартовский ход: замораживать цены на бензин весной не планируется
В ФАС считают, что после окончания соглашения стоимость топлива отрегулирует рынок

 

 

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017