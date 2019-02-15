Аэропорт Владивостока вошел в число самых романтичных в мире

Аэропорт во Владивостоке признали одним из самых романтичных в мире. Исследование провели специалисты международного туристического портала Momondo.

Самые романтичные аэропорты определяли по длительности стоянки автомобиля в так называемой зоне Kiss&Fly. Речь идет о месте в зоне перед входом в здание аэроузла, которое предназначено для высадки и посадки пассажиров.

В итоге Владивосток занял третью строчку рейтинга. В топ-3 также вошли московские аэропорты Домодедово и Внуково, а также самарский аэропорт, сообщает Vostokmedia.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Владивостока открыли авиационный учебный центр. Он получил лицензию на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования.