Власти Севастополя планируют придать аэропорту Бельбек международный статус

Правительство города Севастополя обратилось в Министерство транспорта России с просьбой организовать в строящейся гражданской части аэропорта Бельбек международный пункт пропуска. Об этом 15 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Овсянникова.

«Позицию о необходимости закладывать (международный пункт пропуска. — Ред.) мы высказали в адрес Министерства транспорта РФ. Пока решения нет», — сказал он.

Овсянников добавил, что аэропорт будет специализироваться на обслуживании деловых и чартерных рейсов. Ожидаемый ежегодный пассажиропоток составит до 10 тыс. человек.

Накануне нового года губернатор Севастополя заявил, что для создания аэровокзального комплекса Бельбек в Севастополе нужны инвестиции, но предусмотренных федеральной целевой программой средств будет недостаточно.

Бельбек — аэродром военного и гражданского назначения на северо-западе Севастополя. С 2014 года пассажирские рейсы не осуществляются. Расположен на берегу моря, примыкает вплотную к микрорайону Любимовка, где размещается военный городок.