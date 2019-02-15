Футболиста «Локомотива» Тарасова задержали в аэропорту Шереметьево

Полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова задержали сотрудники таможни аэропорта Шереметьево. Причиной послужили незадекларированные €11 тыс.

Инцидент с бывшим мужем Ольги Бузовой произошел поздно вечером 14 февраля.

По предварительной информации, Тарасов прилетел из испанской Малаги. Футболист пошел по «зеленому коридору», не задекларировав крупную сумму. Хавбэка задержали по статье 16.4 КоАП РФ. Спортсмен заплатил штраф в размере 102 тыс. рублей, после чего его отпустили, сообщает РЕН ТВ.

В России без декларирования разрешено провозить не более $10 тыс., напоминает НСН.

29 января Черемушкинский суд Москвы отказал Тарасову в уменьшении алиментов, которые он должен выделять из зарплаты на содержание дочери от прошлого брака. Футболист просил существенно снизить сумму алиментов — с 480 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.