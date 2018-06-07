Прямой эфир

Учебный центр начал работу в аэропорту Владивосток

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиационный учебный центр открылся в международном аэропорту Владивосток (МАВ). Он получил лицензию на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования. 

Основная цель — обеспечение профессионального роста и повышение квалификации работников воздушной гавани. В дальнейшем на базе центра планируется обучение сотрудников других авиапредприятий, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе аэропорта. В этом году там будут заниматься около 300 сотрудников различных служб, для которых разработаны индивидуальные учебные программы. 

Портал iz.ru сообщал, что два пилота авиакомпании «Победа» были уволены за попытку вылететь из Сургута в Махачкалу в состоянии алкогольного опьянения. «В «Победе» абсолютно нулевая толерантность и заведомо предвзятое отношение к сотрудникам, которые даже в нерабочее время позволяют себе алкоголь», — пояснили в пресс-службе перевозчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокуратура потребовала закрыть учебный летный центр в Новосибирске
«Аэрофлот» объявил набор военных летчиков

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017