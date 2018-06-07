Учебный центр начал работу в аэропорту Владивосток

Авиационный учебный центр открылся в международном аэропорту Владивосток (МАВ). Он получил лицензию на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования.

Основная цель — обеспечение профессионального роста и повышение квалификации работников воздушной гавани. В дальнейшем на базе центра планируется обучение сотрудников других авиапредприятий, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе аэропорта. В этом году там будут заниматься около 300 сотрудников различных служб, для которых разработаны индивидуальные учебные программы.

Портал iz.ru сообщал, что два пилота авиакомпании «Победа» были уволены за попытку вылететь из Сургута в Махачкалу в состоянии алкогольного опьянения. «В «Победе» абсолютно нулевая толерантность и заведомо предвзятое отношение к сотрудникам, которые даже в нерабочее время позволяют себе алкоголь», — пояснили в пресс-службе перевозчика.