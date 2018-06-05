«Аэрофлот» объявил набор военных летчиков

«Аэрофлот» объявил набор летчиков Министерства обороны и других ведомств. В сообщении, опубликованном на сайте авиаперевозчика в разделе вакансий, уточняется, что пилотов переучат для полетов на Airbus, Boeing и Sukhoi Superjet.

Как передает ТАСС, в компании отметили, что подобная практика распространена во всех государствах, а за последние 10 лет «Аэрофлот» нанял более 200 пилотов из военно-воздушных сил.

«В авиакомпании идет плановая работа по укомплектованию штатного расписания летных подразделений», — рассказал представитель перевозчика.

Ранее во вторник, 5 июня, стало известно, что «Аэрофлот» не планирует повышать цены на билеты экономкласса в Крым и не будет сокращать число рейсов.