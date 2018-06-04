Пилотов «Победы» уволили за попытку пьяными вылететь в Махачкалу

Два пилота авиакомпании «Победа» уволены за попытку вылететь из Сургута в Махачкалу в состоянии алкогольного опьянения.

«В «Победе» абсолютно нулевая толерантность и заведомо предвзятое отношение к сотрудникам, которые даже в нерабочее время позволяют себе алкоголь», — сообщили в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что из-за нарушения порядка медицинского освидетельствования авиакомпания не смогла уволить сотрудников по соответствующей статье.

«Они были отстранены от выполнения рейса и незамедлительно уволены из штата по соглашению сторон», — цитирует генерального директора «Победы» Андрея Калмыкова «Интерфакс».

По его словам, законодательство не предусматривает лишения нарушителей пилотских свидетельств. В связи с этим авиакомпания намерена добиваться ужесточения ответственности за употребление алкоголя в авиатранспортной отрасли на законодательном уровне.

4 июня СМИ сообщили о том, что два пилота «Победы», находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, пытались совершить рейс из Сургута в Махачкалу 26 мая.