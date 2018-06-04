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Авиакомпании получили право отказывать в перевозке пассажирам из черных списков

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Фото: TASS/DPA/Robert Schlesinger
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4 июня в России вступил закон, разрешающий авиакомпаниям составлять черные списки авиадебоширов и отказывать им в повторной перевозке.

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Согласно принятым поправкам в Воздушный кодекс, авиабилет может быть аннулирован авиакомпанией в одностороннем порядке, если пассажир внесен в черный список.

Автоматически пассажир вносится в такой список на год. При этом он имеет право оспорить решение авиакомпании в суде.

Помимо этого, в Воздушном кодексе предусмотрены исключения для отказа в перевозке: когда нет альтернативных рейсов, когда пассажир отправляется на лечение или сопровождает лиц с ограниченными возможностями, а также если летит на похороны родственника.

В начале марта стало известно, что штраф за дебош на борту самолета планируют увеличить до 20–40 тыс. рублей, что в 10 раз больше действующего ранее наказания.

Как сообщает ТАСС, обсуждение внедрения черных списков велось несколько лет. В 2016 году президент РФ Владимир Путин поддержал идею гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева ужесточить ответственность для дебоширов.

На тот момент внутренний черный список перевозчика превышал 3 тыс. человек.

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