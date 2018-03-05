Авиадебош влетит в копеечку

Штраф за дебош в самолете может быть увеличен в 10 раз, его размер будет достигать 20–40 тыс. рублей. Кроме того, может появиться и отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте с взысканием от 30 до 50 тыс. рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях намерена поддержать сегодня правительственная комиссия по законопроектной работе. Документ уже согласован с Минтрансом, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и государственно-правовым управлением президента РФ. В МВД проект раскритиковали, а юристы увидели в нем коррупционные риски.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник планирует рассмотреть и поддержать поправки в КоАП от Минюста, усиливающие наказание за противоправные действия на борту самолетов («Известия» ознакомились с документом). Так, предлагается увеличить до 20–40 тыс. рублей штраф, который назначается за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна — например, курение на борту или отказ застегнуть ремни безопасности при взлете и посадке. Сейчас штраф за подобное составляет от 2 до 5 тыс. рублей. При этом сохраняется возможность административно арестовать нарушителя на срок до 15 суток.

Весной прошлого года была введена уголовная ответственность за грубое нарушение общественного порядка на транспорте, выражающее явное неуважение к обществу, — штраф в размере 300–500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Однако Минюст счел необходимым ввести и более строгое наказание для тех, чьи действия на борту под эту статью не подпадают, считаясь мелким хулиганством. Речь может идти об агрессивном поведении на борту, когда пассажир, например, грубит и толкает окружающих. Сейчас за это грозит штраф от 500 до 1000 рублей либо арест на 15 суток. Минюст предлагает увеличить взыскание до 30–50 тыс. рублей, сохранив возможность ареста.

Это позволит наказывать не только за грубое нарушение общественного порядка на транспорте, но и за мелкое хулиганство, считают авторы инициативы. Они ссылаются на данные Генпрокуратуры, согласно которым в 2013 году было выявлено 7,2 тыс. правонарушений на воздушном транспорте, а в 2016-м — более 8 тыс. Также в документе обращается внимание и на то, что действующие административные наказания для авиадебоширов были установлены еще в 2009 году.

Также предлагается со 100 до 1000 рублей увеличить штрафы за нарушение правил фото- и видеосъемки на борту и пользования телефонами.

Законопроект уже согласован с Минтрансом, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и государственно-правовым управлением президента РФ. Однако в МВД полагают, что выделение мелкого хулиганства на транспорте в самостоятельное нарушение осложнит работу, так как его трудно будет отделить от уже существующего уголовного состава «Хулиганство» (ст. 213 УК). Это неприемлемо, считают в министерстве. Также в МВД полагают, что предложенные размеры штрафов недостаточно аргументированы, следует из документов, с которыми ознакомились «Известия».

Партнер юридической фирмы «Юст» Александр Боломатов считает, что появление отдельного наказания за мелкое хулиганство на транспорте может привести к негативным последствиям. По его мнению, в итоге появится больше возможностей трактовать то или иное нарушение как административное или уголовное. Это может увеличить коррупционные риски, полагает он.

Исполнительный директор юркомпании «Глазунов и Семенов» Дмитрий Семенов, напротив, полагает, что предложенные изменения обоснованны, поскольку случаи хулиганства на борту в последнее время участились. По его мнению, с принятием поправок могут появиться сложности с применением новой нормы, однако случаи наступления уголовной ответственности снизятся.