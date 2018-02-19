Пассажира в Красноярске оштрафовали за ругань и требование места в бизнес-классе

Пассажир рейса Красноярск–Москва оштрафован на 1 тыс. рублей за дебош на борту. Он требовал себе место в бизнес-классе. Информацию об этом распространили в пресс-центре управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу в понедельник, 19 февраля.

«Мужчину сняли с рейса сегодня утром. Суд уже назначил ему штраф в размере 1 тыс. рублей», — цитирует полицейских ТАСС.

Инцидент произошел во время посадки в самолет в аэропорту Красноярска. Авиадебошир является 61-летним неоднократно судимым жителем Норильска.

2 февраля нетрезвый житель Краснодарского края был задержан за нарушения общественного правопорядка в самолете после его приземления в Симферополе.