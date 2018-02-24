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Ударившего полицейского авиадебошира задержали в Шереметьево

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в аэропорту Шереметьево летевшего рейсом Женева–Москва авиадебошира, который ударил в лицо полицейского. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В настоящее время пассажир привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (»Мелкое хулиганство») и направлен на медицинское освидетельствование», — приводит ее слова ТАСС.

Ирина Волк пояснила, что полицейские были вызваны на борт воздушного судна после сообщения бортпроводников о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к пассажирам и оскорблять их.

Во время разбирательства с правоохранителями дебошир ударил по лицу одного из полицейских. После этого нарушителя порядка задержали и доставили в дежурную часть воздушной гавани.

Ранее портал iz.ru писал, что австралийский лайнер вернулся в порт из-за массовой драки, которая произошла на борту судна. По данным местных СМИ, пассажиры поспорили из-за очереди в туалет.

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