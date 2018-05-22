РЖД предлагает вносить дебоширов в черные списки на год

Российские железные дороги (РЖД) выступили с инициативой внесения дебоширов в черные списки на год. После истечения этого срока ограничения будут сняты. Об этом в преддверии Петербургского экономического форума рассказал генеральный директор компании Олег Белозеров.

«Иногда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения, и у человека нет другой альтернативы. Перевозчик не может отказать пассажиру в этом случае», — цитирует Белозерова «РИА Новости».

По его словам, предложения уже подготовлены, но требуют доработки. Помимо этого, не определены сроки введения данной меры.

В марте текущего года депутаты Госдумы приняли закон об уголовной ответственности для хулиганов на общественном транспорте, согласно которому нарушителям может грозить до пяти лет лишения свободы.

Максимальное наказание для деяний, которые были совершены группой лиц или по предварительному сговору — семь лет. До восьми лет лишения свободы грозит тем, кто совершил хулиганские действия с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Зацеперам и хулиганам, бросающим камни в проезжающие поезда или ослепляющим лазерными указками пилотов самолетов, грозит до двух лет заключения.

28 марта правительство России внесло в Государственную думу проект закона об ужесточении административной ответственности за совершение противоправных действий на авиатранспорте.