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Новый перевозчик появится на базе «Саратовских авиалиний»

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Фото: ТАСС/Денис Жабкин
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Акционер авиакомпании «Саратовские авиалинии», прекратившей свою деятельность, подал заявку в Росавиацию на получение сертификата для эксплуатации новой авиакомпании с прежним названием. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

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Росавиация рассмотрит поступившую заявку в течение 60 дней, после чего будет выдано соответствующее заключение. Ожидается, что квалифицированные рабочие места в регионе будут сохранены.

С 20 марта по 27 апреля Ространснадзор предписал «Саратовским авиалиниям» приостановить полеты и представить в ведомство отчет об устранении всех замечаний. Росавиация должна была проверить документы авиакомпании и на основании инспекции принять решение о дальнейшей судьбе перевозчика, сообщает «РИА Новости».

17 мая авиакомпания объявила об остановке своей деятельности после поступившего в адрес компании письма начальника регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова с требованием приостановить продажи авиабилетов с 30 мая.

Проверки в авиакомпании начались после крушения самолета авиакомпании «Саратовские авиалинии» Ан-148, выполнявшего рейс по маршруту Москва–Орск. Лайнер потерпел крушение 11 февраля спустя несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово. Жертвой авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Следствием установлено, что лайнер разбился в результате удара о землю, до падения на судне не имелось повреждений. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установили, что что лайнер разбился из-за расхождения в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе из-за обледенения приемников полного давления.

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