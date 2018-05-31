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Пассажиры «Саратовских авиалиний» вернули 9 тыс. билетов

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Пассажиры «Саратовских авиалиний» к настоящему моменту оформили около 9 тыс. возвратов билетов на рейсы авиакомпании, сообщается на сайте Минтранса в четверг, 31 мая.

Перевозкой пассажиров авиакомпании, которая прекратила свою деятельность, займутся «Аэрофлот», S7 Airlines и «Азимут», заявили в ведомтсве по итогам заседания оперативного штаба по недопущению сбоев в перевозках пассажиров с билетами «Саратовских авиалиний».

Также организовано взаимодействие центра бронирования «Саратовских авиалиний» с «Азимутом», «Аэрофлотом» и S7 Airlines, чтобы пассажиры «Саратовских авиалиний» смогли воспользоваться услугами указанных перевозчиков. Путешественникам рекомендуют обращаться в колл-центры этих авиалиний.

«Если билет выписан на бланке Транспортной клиринговой палаты (ТКП), то аккредитованное агентство должно оформить возврат стоимости вне зависимости от места приобретения билета (список опубликован на сайте ТКП)», — цитирует Минтранс RNS.

Если же билет куплен непосредственно у авиакомпании или ее агента, за разъяснениями необходимо обратиться по размещенным на сайте перевозчика телефонам.

Глава Минтранса Евгений Дитрих подчеркнул, что необходимо обеспечить социальную защищенность работников «Саратовских авиалиний». Финансовое состояние авиакомпании позволяет осуществлять взаиморасчеты с персоналом авиакомпании по зарплате и иным выплатам, напомнил министр.

«Саратовские авиалинии» прекратили свою операционную деятельность 30 мая. Росавиация с 31 мая аннулировала сертификат эксплуатанта компании.

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