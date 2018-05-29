США ужесточили требования к трем российским авиакомпаниям

В отношении «комбинированных и грузовых рейсов» трех российских авиакомпаний — «Аэрофлота», «Якутии» и «ЭйрБриджКарго» — правительство США ужесточило требования. Соответствующее заявление опубликовало министерство транспорта США.

Согласно нововведениям, теперь эти перевозчики должны предоставлять американским властям графики комбинированных и грузовых рейсов, если в качестве одного из пунктов назначения указан любой аэропорт на территории США.

Также авиаперевозчики должны предоставлять данные о частоте полетов, «типе используемого оборудования», времени вылета, прибытия и другую информацию. При этом все эти сведения должны быть переданы в ведомство не менее чем за 30 дней до осуществления перелета.

Согласно тексту уведомления, подписанного 23 мая, речь идет о применении ответных мер. По словам специалистов минтранса США, Москва якобы «отклонилась от режима взаимности, когда отказалась дать грузовым перевозчикам из Америки разрешение на пересечение воздушного пространства России, поменяв в одностороннем порядке маршрут на находящуюся восточнее точку прибытия».

«В результате этого американские авиаперевозчики сталкиваются с нарушением организации грузовых рейсов между Европой и Азией», — цитирует ТАСС заявление минтранса США.

Ранее американские авиакомпании попросили у Госдепартамента помочь продлить разрешение на выполнение полетов через воздушное пространство России.

Известно, что проблемы возникли еще в середине апреля. Разрешения на транзит существовали до 17 апреля, однако в Госдепе сообщили, что Минтранс перенес переговоры по их продлению. На следующий день стало известно, что российские власти продлили разрешение на транзитные перелеты на трех американских маршрутах до октября 2018 года.

Представители «Аэрофлота» ранее сообщили российским властям о том, что у компании возникли трудности с получением виз США для сотрудников после взаимной высылки дипломатов. Официальный срок ожидания собеседования для получения визы увеличился до 250 дней. В американской дипмиссии задержки с оформлением объясняют недостатком сотрудников в российских диппредставительствах.