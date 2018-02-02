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Прокуратура потребовала закрыть учебный летный центр в Новосибирске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Западно-Сибирская транспортная прокуратура обратилась в суд с просьбой закрыть авиационный учебный центр при государственном Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чаплыгина.

Надзорное ведомство заявило о выявлении многочисленных нарушений в работе центра.

В частности, ряд курсантов обучались без сертификата на эту деятельность, у преподавателей не было трудовых договоров или устарели свидетельства о повышении квалификации, отмечается на сайте  прокуратуры.

До окончания разбирательства центр планируется закрыть.

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