Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов

Небольшой город Матмата на юге Туниса, в пустыне Сахара — один из центров проживания троглодитов, пещерных жителей. Считается, что первые такие поселения появились в римскую эпоху, когда местным жителям пришлось прятаться от чужеземных захватчиков. Берберы, представители коренного населения Северной Африки, живут в таких жилищах и сейчас. В них можно спрятаться и от жары, и от холода — там сохраняется постоянная температура. В последние десятилетия жителей пещерных городов осталось совсем мало, выживать им всё тяжелее, но бросать свои дома они не намерены
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Всплеск популярности поселений троглодитов как туристических объектов последовал в 1970-х годах, когда один из домов появился в «Звездных войнах». Однако наряду с этим в 1960-х–1970-х годах начался процесс переселения берберов в новые города и деревни, которые строились в рамках процесса модернизации, инициированного президентом Хабибом Бургибой
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
«Я не хочу менять свой дом на современный, можно купить всё, но не душевное спокойствие», — говорит 60-летняя Мунжия
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
«Мой отец умер, моя мать умерла, дочки вышли замуж, я осталась одна, все живут своей жизнью, — говорит 38-летняя Латифа Бен Яхия, владелица пятикомнатного жилища-пещеры в деревне Тижма. — Если я уеду, мой дом исчезнет…»
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
«Наш дом был открыт для туристов, а теперь их нет, и мы ничего не зарабатываем. Но я не хочу покидать свой дом, это место, где я вырос», — рассказывает 76-летний Таеб, житель города Матмата
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Основные источники дохода жителей пещерных городов — выращивание оливы и туризм
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Однако Тунис так и не оправился от кризиса в туристической индустрии, начавшегося после «арабской весны» 2010 года и последовавших затем крупных терактов в музее Бардо и в Суссе в 2015 году
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
«До революции здесь были туристы, а теперь только немногочисленные тунисцы приезжают в выходные или праздники, — говорит 36-летняя Салиха Мохамеди, которая очень комфортно чувствует себя в своем пещерном доме с мужем и четырьмя детьми. — Если бы я получила другой дом, я бы отдала его детям. А это то место, где мы прожили свою жизнь…»
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Последний новый дом в Матмате был вырыт еще в 1970-х годах
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Дом троглодита XXI века: 18-летняя Самар и ее мать перебирают горох, пока брат смотрит телевизор. В рамках госпрограммы по электрификации к каждой пещере протянут электрический кабель, у многих есть холодильники, спутниковое телевидение, солнечные батареи
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