Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов

Небольшой город Матмата на юге Туниса, в пустыне Сахара — один из центров проживания троглодитов, пещерных жителей. Считается, что первые такие поселения появились в римскую эпоху, когда местным жителям пришлось прятаться от чужеземных захватчиков. Берберы, представители коренного населения Северной Африки, живут в таких жилищах и сейчас. В них можно спрятаться и от жары, и от холода — там сохраняется постоянная температура. В последние десятилетия жителей пещерных городов осталось совсем мало, выживать им всё тяжелее, но бросать свои дома они не намерены