Полный метр: банкиры хотят расширить программу льготной ипотеки

Банки просят Минфин улучшить условия льготной ипотеки для семей с детьми. Об этом «Известиям» рассказали в крупнейших кредитных организациях из топ-30. Там предлагают распространить так называемую детскую ипотеку не только на новостройки, но и на вторичное жилье, а также снизить первоначальный взнос по таким займам. Эксперты считают что пока программа не повлияла ни рынок жилищных ссуд, ни на демографию: в прошлом году было выдано всего 4,5 тыс. таких кредитов. Распространение программы на вторичный рынок приведет к дополнительным расходам для государства, однако речь должна идти о поддержке молодых семей, а не банков или застройщиков, отмечают аналитики.

«Письма счастья»

Сразу несколько крупных банков обратились в Министерство финансов с предложениями сделать льготную ипотеку для семей с детьми более доступной, выяснили «Известия». Так, Абсолют банк направил соответствующие письма в Минфин и Минстрой еще в конце прошлого года, сообщила «Известиям» предправления кредитной организации Татьяна Ушкова. ВТБ поддерживает инициативу распространить госсубсидирование на готовые объекты и участвует в ее обсуждении, заявили в пресс-службе банка. Также идею поддержали в Райффайзенбанке.

ТКБ просит Минфин распространить на вторичное жилье не только льготное кредитование, но и льготное рефинансирование уже существующих кредитов. Сбербанк, выдавший больше всех займов по программе «Детская ипотека» от комментариев отказался. В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что распространение этой льготной программы на вторичное жилье сейчас не рассматривается. В Минстрое на запрос «Известий» не ответили. В Минтруде порекомендовали обратиться в Минфин.

Справка «Известий» «Детская ипотека» — госпрограмма, запущенная в начале 2018 года. Воспользоваться ею могут семьи, у которых в 2018–2022 родился второй, третий и последующие дети. Первоначальный взнос по кредиту — минимум 20%, максимальная сумма зависит от региона и составляет 6-12 млн рублей. Процентная ставка на льготный период (три, пять или восемь лет, в зависимости от количества детей в семье) составляет 6% годовых, по его окончании _ ключевая ставка ЦБ плюс 2 пункта. Министр труда Максим Топилин 13 февраля 2019 года заявил, что правительство намерено сохранить льготную ставку для семей с детьми на весь срок кредита.

Не всё готовое

Более половины всех выданных жилищных ссуд приходится на готовое жилье, указал руководитель аналитического центра компании «Русипотека» Сергей Гордейко. При этом на новостройки приходится 29% от общего объема продаж жилья в кредит, доля рефинансирования ипотеки — еще 10%. «Детская ипотека» игнорирует большой сегмент рынка, который пользуется наибольшим спросом у граждан. Кроме того, для родителей с двумя, тремя и более детьми, включая младенцев, не всегда удобно ждать новостройку и хлопотать по ремонту, считает Сергей Гордейко.

Однако стоимость квартир и ставки по жилищному кредиту на вторичном рынке традиционно выше, чем на первичном, отметил директор департамента развития сети Росгосстрах Банка Степан Сорокин. Соответственно, реализация «детской ипотеки» в этом сегменте потребует дополнительных расходов для государства и заемщиков, или же ухудшения ее условий. При этом начальник управления ипотечного кредитования МКБ Ирина Простакова уточнила, что, если речь идет именно о поддержке семей, а не застройщиков и банков, то такая инициатива является абсолютно правильной. По ее словам, сейчас риск при покупке жилья в новостройке всё еще достаточно велик. Распространяя «детскую ипотеку» на вторичный рынок недвижимости, государство привлечет новых заемщиков.

Банки предлагают также снизить и первоначальный взнос на жилье для семей в рамках этого сегмента кредитования. Сейчас он составляет 20%, но может быть уменьшен до 15%, считает директор дирекции ипотечного кредитования банка ТКБ Вадим Пахаленко. Снизить взнос предложили и в МКБ: для семьи, в которой родился второй ребенок, 20% от стоимости квартиры — это довольно ощутимая сумма, пояснила Ирина Простакова. В банке «Дом.рф» указали, что совместно с профильными министерствами принимают участие в обсуждении дальнейшего улучшения условий «детской ипотеки».

Слабый старт

По данным Минфина, в 2018 году банки выдали в рамках госпрограммы всего 4,5 тыс. кредитов. Больше всех (1088 займов) предоставил Сбербанк. За ним следуют ВТБ (783), банк Дом.рф (409), Россельхозбанк (396), Райффайзенбанк (193) и др. Общая сумма предоставленных ссуд составила 10,7 млрд рублей. По данным Банка России, всего за прошлый год банки выдали почти 1,5 млн ипотечных кредитов на 3 трлн рублей.

«Детская ипотека» пока оказывает незначительное влияние и на кредитование, и на демографию, отметил Сергей Гордейко. Результаты этой программы за прошедший год составляют примерно 0,35% от общего объема выданных ссуд. Доля детей, родившихся в прошлом году у участников программы (4556), составила лишь 0,3% от общего количества малышей, появившихся на свет в 2018 году (примерно 1,6 млн). Он также отметил слабую вовлеченность банков в программу. Из 46, участвующих в ней, активно кредитуют лишь 12. Удачнее всего «детскую ипотеку» использовали банковские маркетологи, указывая ставку 6% как минимальную по всем ипотечным продуктам, обратил внимание Сергей Гордейко.

Программа могла бы быть реализована более масштабно, согласился Степан Сорокин. По его мнению, гражданам не хватает информированности о возможности получения субсидий и выгод.