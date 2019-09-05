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Обязательные требования ЦБ к финансовым организациям пересмотрят

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Обязательные требования Банка России к финансовым организациям — банкам, МФО, ломбардам, НПФ, управляющим компаниям и так далее — могут быть пересмотрены и отменены. Такую поправку Минэкономразвития внесло в соответствующий законопроект после отзыва на него от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщили «Известиям» в ведомстве.

В Союзе считают, что некоторые из требований регулятора избыточны. Так, ЦБ устанавливает своим поднадзорным организациям самые разные правила: от требований по резервированию средств до предписаний по кибербезопасности.

В качестве примера приводится неудобное предписание регулятора для заемщиков МФО. Так, организации не могут выдать им краткосрочные микрозаймы, пока не выплачены предыдущие. Это правильно, однако допросить денег в пределах уже одобренной суммы также не получится.

В союзе предложили применить к ЦБ «регуляторную гильотину», что подразумевает устранение всех лишних, избыточных и абсурдных правил работы для предпринимателей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

До вас требования: нормы ЦБ отправят на регуляторную гильотину

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