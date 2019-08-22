Центробанк получил права блокировать сайты мошенников без суда

Блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций Центробанк сможет без суда уже осенью. Об этом «Известиям» сообщили руководители профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолий Аксаков и Николай Журавлев.

При этом источники, близкие к Центробанку сообщили, что законопроект вызвал возражения со стороны МВД и Минкомсвязи. Правоохранители, в частности, опасались, что это помешает им вести оперативно-разыскную деятельность.

Эксперты считают, что наделение ЦБ такими полномочиями излишне, поскольку это внесет путаницу в ограничения незаконной деятельности в Сети.

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Без суда последствия: ЦБ с осени разрешат блокировать сайты мошенников