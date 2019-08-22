Прямой эфир

Центробанк получил права блокировать сайты мошенников без суда

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл
Отбитые мошенники: банки массово предупреждают об атаках на счета клиентов
Так они борются с последствиями уже произошедших утечек персональных данных

Блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций Центробанк сможет без суда уже осенью. Об этом «Известиям» сообщили руководители профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолий Аксаков и Николай Журавлев.

При этом источники, близкие к Центробанку сообщили, что законопроект вызвал возражения со стороны МВД и Минкомсвязи. Правоохранители, в частности, опасались, что это помешает им вести оперативно-разыскную деятельность.

Эксперты считают, что наделение ЦБ такими полномочиями излишне, поскольку это внесет путаницу в ограничения незаконной деятельности в Сети.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Без суда последствия: ЦБ с осени разрешат блокировать сайты мошенников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Предсказан новый вид мошенничества в связи с блокировками карт банками
Центробанк не увидел рисков для работы Visa и MasterCard в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019