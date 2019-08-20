Предсказан новый вид мошенничества в связи с блокировками карт банками

Новый вид борьбы с мошенничеством в виде блокировки банковских карт является чрезмерным, рассказал «Известиям» руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лифшиц.

Ранее во вторник, 20 августа, стало известно, что Ассоциация банков России (АБР) предложила внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. Согласно новому предложению, карта получателя может быть заблокирована на два дня, а если отправитель обратится в полицию, то срок блокировки увеличится до 30 рабочих дней.

«Как минимум могут появиться возможности для манипуляций и спекуляций. Есть ваша карта, злоумышленник или ваш недоброжелатель захотел заблокировать вам карту. Сделали мошеннический платеж на вашу карту, и ее заблокировали. Из-за того, что вам пришли деньги от мошенников, которые вы даже не ожидали», — сказал Евгений Лифшиц.

При этом банк уже сейчас, по 115-му федеральному закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, может заблокировать любую подозрительную транзакцию, подчеркнул эксперт.

«В любой момент (банк может заморозить транзакцию. — Ред.). Допустим, вам сейчас от кого угодного придет на карточку перевод. Банк может, приняв деньги, не зачислить их на вашу карточку и потребовать с вас объяснения, за что вы получили эти деньги от этого гражданина. Потребует с вас объяснение происхождения данных финансовых средств», — сказал руководитель Агентства кибербезопасности.

По его словам, изменение законодательства в этой сфере не требуется, потому что у банков и сейчас достаточно инструментов для борьбы с финансовыми махинациями.

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