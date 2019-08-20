Банки предложили новый вид борьбы с мошенниками

Ассоциация банков России (АБР) предложила новый вид борьбы с мошенничеством. Об этом 20 августа сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на вице-президента АБР Алексея Войлукова.

Согласно инициативе, банкам хотят разрешить блокировать банковскую карту получателя при подозрительных транзакциях до того момента, пока ее не подтвердит сам отправитель. Ведь на данный момент перевод денег может быть остановлен только в момент списания средств со счета.

«И даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет», — пояснил Войлуков.

Согласно новому предложению, карта получателя может быть заблокирована на два дня, а если отправитель обратится в полицию, то срок блокировки увеличится до 30 рабочих дней.

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