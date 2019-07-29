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Раскрыт еще один способ кражи денег с банковских карт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Исследователи в области безопасности из компании Sucuri обнаружили новый способ кражи денег с банковских карт. По словам специалистов, киберпреступники заразили сайты программой-скиммером, нацеленной на кражу платежных данных.

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Так, одно из хакерских объединений Magecart загружает скиммер на фальшивые домены Google. При этом мошенникам удается скрыть трафик, передающийся с этих адресов, с помощью IDN (интернационализованных доменных имен, Internationalized Domain Names). В результате хакеры могут незаметно заменить латинскую букву «а» в адресе на ее кириллический аналог и отправить пользователей на ложный сайт.

По словам экспертов, считывающая банковские данные программа идентифицирует используемый браузер. И в случае если пользователь переходит по ссылке через Mozilla Firefox или Google Chrome, она скрывается и не передает собранную информацию на захваченный сервер.

В мае в Москве неизвестный через банкомат внес на банковские карты более 500 тыс. рублей купюрами «банка приколов».

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