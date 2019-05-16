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Неизвестный зачислил через банкомат в Москве 565 тыс. поддельных рублей

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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В Москве неизвестный через банкомат внес на банковские карты более 500 тыс. рублей купюрами «банка приколов». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Инцидент произошел 29 августа 2018 года. Злоумышленник пытался внести на два счета поддельные пятитысячные купюры на 740 тыс. рублей, но 35 банкнот терминал не принял. Таким образом, в общей сложности похищено 565 тыс. рублей, передает «РИА Новости». Возбуждено дело о краже.

Название банка в сообщении не упоминается, но указан адрес — Луков переулок, д. 2, стр. 1. В этом здании находится офис Московского кредитного банка.

В феврале в Воронежской области 16-летний подросток купил автомобиль за билеты «банка приколов». Молодого человека удалось вычислить по номеру телефона. На допросе он полностью признал свою вину и объяснил свой поступок тем, что хотел похвастаться автомобилем перед девушками.

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