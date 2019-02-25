В Воронежской области подросток купил машину за билеты «Банка приколов»

В Воронежской области 16-летний подросток купил у женщины машины за билеты «Банка приколов». Об этом 24 февраля сообщила «Комсомольская правда».

Местная жительница решила продать свой автомобиль «ВАЗ-2105» за 40 тысяч рублей. После размещения объявления ей позвонил молодой человек, который заявил, что хочет приобрести автомобиль. Позже он пришел к женщине, осмотрел машину и сказав, что она его полностью устраивает, расплатился за транспортное средство.

На следующий день женщина обнаружила, что купюры являются билетами «Банка приколов» и сразу же обратилась в полицию. Молодого человека удалось вычислить по номеру телефона.

На допросе он полностью признал свою вину и объяснил свой поступок тем, что хотел похвастаться автомобилем перед девушками.

14 февраля сообщалось, что в Сургуте два школьника угнали внедорожник. Иномарка двигалась по проспекту Мира с нарушениями правил дорожного движения. После погони, в которой участвовало несколько нарядов полиции, нарушителей удалось задержать.