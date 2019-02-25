Прямой эфир

В Воронежской области подросток купил машину за билеты «Банка приколов»

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воронежской области 16-летний подросток купил у женщины машины за билеты «Банка приколов». Об этом 24 февраля сообщила «Комсомольская правда».

Местная жительница решила продать свой автомобиль «ВАЗ-2105» за 40 тысяч рублей. После размещения объявления ей позвонил молодой человек, который заявил, что хочет приобрести автомобиль. Позже он пришел к женщине, осмотрел машину и сказав, что она его полностью устраивает, расплатился за транспортное средство.

На следующий день женщина обнаружила, что купюры являются билетами «Банка приколов» и сразу же обратилась в полицию. Молодого человека удалось вычислить по номеру телефона.
На допросе он полностью признал свою вину и объяснил свой поступок тем, что хотел похвастаться автомобилем перед девушками.

14 февраля сообщалось, что в Сургуте два школьника угнали внедорожник. Иномарка двигалась по проспекту Мира с нарушениями правил дорожного движения. После погони, в которой участвовало несколько нарядов полиции, нарушителей удалось задержать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы самые угоняемые автомобили
Магаданские полицейские разыскали угонщика за 10 минут

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017