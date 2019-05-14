Пакет с 4 млн рублей отобрали у безработного в Москве

В Москве у безработного москвича отобрали пакет с 4 млн рублей. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 13 мая у подъезда жилого дома на Чукотском проезде. К правоохранителям обратился 31-летний мужчина, который завил, что стал жертвой ограбления. По словам потерпевшего, он сидел в своем автомобиле Hyundai Solaris, когда неизвестный подошел к нему и брызнул в лицо из баллончика, после чего нанес ему два удара в висок и вырвал из рук пакет с 4 млн руб. После этого нападавший скрылся вместе с похищенным.

Возбуждено уголовное дело о разбое, совершенном в особо крупном размере. Устанавливается принадлежность денег заявителю. Как уточняет телеканал «360», потерпевший нигде не работает.

По данным сайта kp.ru, в полиции уточнили, что 3,4 млн руб. пострадавшему передал его знакомый, еще 600 тыс. руб. принадлежали ему самому. Деньги он должен был передать своему компаньону. Суть сделки не разглашается.

14 апреля сообщалось, что у безработного украли автомобиль стоимостью более 6 млн рублей.