Прямой эфир

Пакет с 4 млн рублей отобрали у безработного в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве у безработного москвича отобрали пакет с 4 млн рублей. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 13 мая у подъезда жилого дома на Чукотском проезде. К правоохранителям обратился 31-летний мужчина, который завил, что стал жертвой ограбления. По словам потерпевшего, он сидел в своем автомобиле Hyundai Solaris, когда неизвестный подошел к нему и брызнул в лицо из баллончика, после чего нанес ему два удара в висок и вырвал из рук пакет с 4 млн руб. После этого нападавший скрылся вместе с похищенным.

Возбуждено уголовное дело о разбое, совершенном в особо крупном размере. Устанавливается принадлежность денег заявителю. Как уточняет телеканал «360», потерпевший нигде не работает.

По данным сайта kp.ru, в полиции уточнили, что 3,4 млн руб. пострадавшему передал его знакомый, еще 600 тыс. руб. принадлежали ему самому. Деньги он должен был передать своему компаньону. Суть сделки не разглашается.

14 апреля сообщалось, что у безработного украли автомобиль стоимостью более 6 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве у безработного похитили 6 млн рублей
Неизвестные украли почти 450 тыс. рублей у пенсионерки в Петербурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017