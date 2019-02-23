В Москве у безработного похитили 6 млн рублей
Безработного мужчину ограбили прямо в банке в центре Москвы. У потерпевшего похитили около шести млн рублей, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел 22 февраля в банке на улице Большая Якиманка.
Мужчина 1960 года рождения, не имеющий официальной работы, пришел в финансовую организацию с целью обмена валюты. Неизвестный злоумышленник выхватил у него деньги, общей суммой в 6 млн рублей, и скрылся.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Преступника ищут.
В декабре прошлого года сообщалось, что в московском метро у безработного мужчины украли более 8 млн рублей.