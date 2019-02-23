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В Москве у безработного похитили 6 млн рублей

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Безработного мужчину ограбили прямо в банке в центре Москвы. У потерпевшего похитили около шести млн рублей, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 22 февраля в банке на улице Большая Якиманка.

Мужчина 1960 года рождения, не имеющий официальной работы, пришел в финансовую организацию с целью обмена валюты. Неизвестный злоумышленник выхватил у него деньги, общей суммой в 6 млн рублей, и скрылся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Преступника ищут.

В декабре прошлого года сообщалось, что в московском метро у безработного мужчины украли более 8 млн рублей.

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