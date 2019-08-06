Москвич рассказал о списании мошенниками 3,5 млн рублей с его карты

Мошенникам удалось по телефону обмануть жителя Москвы и списать с его карты порядка 3,5 млн рублей. Мужчина рассказал о схеме злоумышленников телеканалу РЕН ТВ.

По словам 39-летнего москвича, неизвестные позвонили ему с номера банка и представились сотрудниками этой кредитной организации. При этом потерпевшему сообщили, что с его карты якобы в Самаре списали крупную сумму денег и счет надо заблокировать, а остатки средств перевести на «резервный счет».

После этого аферист убедил потерпевшего назвать ему кодовое слово от банковской карты. Однако мужчина во время разговора усомнился в том, что действительно говорит с сотрудниками банка.

«Мы долго с ним общались. Я говорю: «Если бы вы звонили с другого телефона, то я подумал бы, что вы мошенник». А он акцентировал мое внимание: «Вы можете проверить этот номер телефона, он указан у вас на карте», — отметил он.

При этом супруга москвича указала, что мошенник знал последние четыре цифры карты, а его речь была профессиональной. Помимо этого, были слышны звуки «реального колл-центра банка».

После мошенник сообщил, что для блокировки карты пришлют пароли, которые нужно назвать автоинформатору. В результате мужчина, думая, что говорит с автоответчиком, назвал четыре кода, а средства с его карты в итоге были переведены в разные регионы РФ.

«За час списалось в разные регионы по 100 тыс. рублей. В банке сами сказали, что операции были максимально подозрительными. Если у них есть служба безопасности, то она должна была обратить на это внимание», — отметил потерпевший. По его мнению, сотрудники банка могли быть в сговоре с аферистами.

В настоящий момент по факту преступления проводится проверка.

В апреле сообщалось, что пенсионер из Москвы отдал мошенникам 1 млн рублей за две пачки сока.