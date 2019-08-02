Россиян предупредили о мошенниках на YouTube

Эксперты обнаружили новый способ мошенничества в интернете через платную рекламу на видеохостинге YouTube. Об этом сообщила пресс-служба «Лаборатории Касперского».

По информации компании, мошенники с помощью платной таргетированной рекламы сервиса искали жертв, которым обещали заплатить крупную сумму денег в рамках благотворительной выплаты или за прохождение опроса. Эксперты успели ликвидировать более 17 млн переходов на фишинговые сайты, пишет «Интерфакс».

Также эксперты отметили, что под прицелом злоумышленников по большей части оказались жители России и стран СНГ. Также в компании призвали пользователей использовать в интернете защиту с технологией распознавания и блокирования фишинговой угрозы.

25 июля сообщалось, что в России стремительно растет количество мошенничеств с использованием простой электронной подписи. Только микрокредитов, оформленных таким путем, по сравнению с прошлым годом стало в три раза больше