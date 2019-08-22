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Без суда последствия: ЦБ с осени разрешат блокировать сайты мошенников

Против наделения Банка России такими полномочиями выступили в МВД и Минкомсвязи
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Без суда последствия: ЦБ с осени разрешат блокировать сайты мошенников
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2019-08-21 19:14:51
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Центробанк сможет начать блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций уже осенью. Об этом «Известиям» рассказали руководители профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолий Аксаков и Николай Журавлёв — авторы законопроекта, закрепляющего за регулятором такое право. В Банке России «Известиям» подтвердили эти сроки. Документ в первом чтении приняли ещё в начале года, однако дальше этой стадии он не продвинулся. Как сообщили два источника «Известий» на финрынке и один близкий к ЦБ, законопроект вызвал возражения со стороны МВД и Минкомсвязи. Авторы инициативы отметили, что сейчас разногласия между ведомствами улажены. Принципиальный момент документа — решение о запрете онлайн-ресурсов будет принимать единолично председатель Центробанка, уточнил Анатолий Аксаков.

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Кнопка у председателя

Банк России получит право до суда закрывать сайты нелегальных финорганизаций ближайшей осенью, рассказали «Известиям» авторы соответствующего законопроекта — депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлёв. ЦБ сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор со своим решением об ограничении работы онлайн-ресурсов. И такого заявления будет достаточно. Одновременно регулятор сможет подавать иск в суд о нарушении сайтом «прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц». Сейчас таких полномочий у Банка России нет.

По словам Анатолия Аксакова, предлагается, чтобы решение о блокировке «единолично принимал председатель ЦБ». Такое указание должно выполняться незамедлительно, поскольку против злоумышленников необходимо действовать «быстро и решительно». Николай Журавлёв заявил, что решение должно исполняться в течение считаных дней.

клава
компьютер мошенник рука
Фото: Depositphotos
Справка «Известий»

Сейчас, чтобы заблокировать сайт мошеннической финорганизации, ЦБ должен обращаться в прокуратуру, а она — в суд. В случае положительного решения Роскомнадзор вносит ресурс в реестр запрещенных и предписывает интернет-провайдерам ограничить доступ к нему. Например, с момента объявления регулятором «Кэшбери» финансовой пирамидой до блокировки прошло более трёх месяцев. Россияне потеряли из-за действий «Кэшбери» от 1 млрд до 3 млрд рублей, оценивал ранее ЦБ.

Блокировать ресурс без решения суда могут только Роскомнадзор, Генпрокуратура, МВД, Роспотребнадзор, ФНС и Росалкогольрегулирование.

Перехват полномочий

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Законопроект, позволяющий ЦБ блокировать сайты нелегальных финорганизаций был утвержден в первом чтении еще в январе 2019 года и получил положительный отзыв правительства. Предполагалось, что он будет принят оперативно.

Как рассказали «Известиям» два участника финрынка и близкий к ЦБ источник, законопроект вызвал возражения со стороны МВД и Минкомсвязи. В силовом ведомстве посчитали, что такое расширение полномочий регулятора может помешать ему проводить оперативно-разыскные мероприятия, сказал собеседник «Известий». Другой источник добавил: в министерстве опасались, что ЦБ в перспективе получит полномочия правоохранительных органов. Регулятор давно хочет сам вести оперативную деятельность, чтобы получать дополнительную информацию о подконтрольном секторе по закрытым каналам, сказал собеседник. В МВД на просьбу «Известий» подтвердить или опровергнуть эту информацию сообщили, что не комментируют «проекты нормативно-правовых документов, разработчиком которых является иной федеральный орган государственной власти».

пирамида
пирамида деньги рубли доллары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В Минкомсвязи выступали против роста нагрузки на Роскомнадзор, сказал близкий к ЦБ источник. Кроме этого, там также негативно относятся к необходимости делиться своими полномочиями по контролю за интернетом, добавил собеседник на финрынке. В Минкомсвязи не ответили на вопросы «Известий». В Роскомнадзоре сказали, что выступают исполнительным органом власти, в чью сферу не входит законотворчество.

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В Банке России на вопрос «Известий», почему законопроект застрял на стадии первого чтения, ответили, что ожидают его окончательного принятия в осеннюю сессию.

В обход бана

С августа 2017 года по августа 2018-го ФинЦЕРТ ЦБ инициировал блокировку 1668 фишинговых доменов. Наибольшее число из них приходится на мошеннические сайты, а также на сайты компаний, не имеющих лицензии ЦБ на оказание предлагаемых финуслуг, лжебанков, МФО и страховых организаций. Блокировка сайтов мошеннических или не лицензированных в России компаний сыграет положительную роль в защите прав потребителей финансовых услуг, сказали «Известиям» в ФАС.

Существующая практика блокировки сайтов не показала свою эффективность, поэтому включение ЦБ в список уполномоченных органов скорее внесет дополнительную путаницу в ограничение незаконной деятельности в интернете, уверен глава юридической практики Роскомсвободы Саркис Дарбинян. По его словам, многие пользователи пользуются VPN. Более эффективно, по его мнению, бороться с мошенниками с помощью полиции, в том числе Интерпола.

сайт
сайт рука логин пароль
Фото: Depositphotos
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Партнер юридической компании FMG Group Михаил Фаткин добавил, что нецелесообразно смешивать функции регулятора финрынка, правоохранительных органов и судебной власти. В настоящее время у правоохранителей достаточно полномочий для пресечения любой незаконной деятельности в сети, будь то финансовые пирамиды, незаконно действующие брокеры и т.д.

Противоположной точки зрения придерживается вице-президент ассоциации по защите интеллектуальной собственности «Русский щит» Олег Яшин. По его мнению, Банк России обладает достаточными компетенциями для выявления сайтов организаций, которые могут ввести граждан в заблуждение и выманить у них деньги. Блокировку таких ресурсов при желании можно будет преодолеть, однако на практике предупреждение, что сайт находится в списке запрещенных будет стимулом для граждан не пользоваться его услугами.

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